Hyundai Kona обновился и получил спортверсию N Line

Рестайлинговый Hyundai Kona — это прежде всего более гармоничная внешность. Кроссовер стал немного шире и на 40 миллиметров длиннее, плюс получил полностью новый передок. Корректировке подверглась форма решетки радиатора, светодиодных фар и бампера, который отныне плавно перетекает в накладки на колесных арках. Центральная секция на нём облицована серебристой U-образной вставкой, а по бокам есть вертикальные прорези, улучшающие прохождение потоков воздуха вдоль кузова.
Сзади — новые фонари, рисунок которых дублирует оформление передней светотехники, и другой бампер, тоже с контрастной накладкой. Размер колес варьируется до 16 до 18 дюймов. На выбор предлагается десять вариантов окраски кузова (Surfy Blue, Dive in Jeju, Ignite Flame, Cyber Gray и Misty Jungle — новые), каждый из которых можно сочетать с черной крышей Phantom Black.
Вариант N Line выглядит агрессивнее. У такого кроссовера все элементы обвеса окрашены в цвет кузова, бампер оборудован небольшим сплиттером и торцевыми крылышками. Площадь прорезей в нём больше, а сетка, их прикрывающая, имеет другой узор. Отверстия рядом с кромкой бампера похожи на элемент декора. На корме можно заменить диффузор и сдвоенный патрубок выхлопа. Колеса — 18-дюймовые. В салоне — сиденья с обивкой из ткани, кожи или замши, красная строчка, металлические педали и логотипы N на коробке передач и креслах.
Всё остальное — как у обычной «Коны»: измененная центральная консоль, подсветка зоны ног и подстаканников, новая для модели цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма, как на i20, и мультимедиа с опциональным 10,25-дюймовым экраном (стандартный — восемь дюймов), навигацией «последней мили» (после парковки машины маршрут до конечной точки прокладывается на смартфоне), голосовым управлением, доступом к онлайн-сервисам и возможностью загрузки личных профилей.
Для обычного вседорожника можно заказать обивку сидений тканым материалом с узором houndstooth или черной кожей. Также доступны два опциональных пакета отделки светло-бежевой кожей и цвета хаки.
Базовый мотор рестайлингового вседорожника — 1.0 T-GDI Smartstream мощностью 120 лошадиных сил. Его можно сочетать с семиступенчатым «роботом» или шестиступенчатой ручной коробкой передач, а ещё за доплату оснастить 48-вольтовой системой и трансмиссией iMT, в которой сцепление управляется по проводам. Также в гамме есть 1.6 T-GDI (198 сил) и 136-сильный дизель 1.6, по умолчанию оборудованный 48-вольтовым стартер-генератором. Он работает в паре с 7DCT или «механикой» iMT.
Гибридная модификация, представленная в 2019-м, осталась в строю. Её силовая установка в сумме выдает 141 силу и состоит из атмосферного 1.6 GDI, 32-киловаттного электромотора, шестиступенчатого «робота» и батареи емкостью 1,56 киловатт-часа.
Версии Kona N Line достался наддувный 1.6 T-GDI, роботизированная трансмиссия и полный привод. Вдобавок у спортивного кроссовера особые настройки рулевого управления. Впрочем, изменения есть и у машин без приставки N Line в названии: им также поменяли амортизаторы, пружины, стабилизатор поперечной устойчивости и задний отбойник, плюс добавили шины Conti Premium Contact 6 с низким сопротивлением качению. Такой «сетап» распространяется на все версии «Коны», вне зависимости от двигателя.
За безопасность в «Конах» отвечает широкий набор ассистирующих систем: «умный» круиз, мониторинг слепых зон, который «закусывает» тормоза, не допуская столкновения с автомобилем поблизости, новая функция LVDA, предупреждаются о том, что машина впереди начала движение; активный контроль полосы, возвращающий автомобиль в центр при необходимости, улучшенная система предотвращения фронтальных столкновений (она распознает пешеходов, а за доплату — ещё и велосипедистов), а также новая функция контроля поперечного трафика сзади.
Вседорожники Kona N Line и Kona появятся в шоурумах европейских дилеров до конца года. Гибрид запланирован к запуску в начале 2021-го. Электрическую модификацию модели обещают показать позже.