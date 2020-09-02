Hyundai Kona обновился и получил спортверсию N Line

Всё остальное — как у обычной «Коны»: измененная центральная консоль, подсветка зоны ног и подстаканников, новая для модели цифровая «приборка» диагональю 10,25 дюйма, как на i20, и мультимедиа с опциональным 10,25-дюймовым экраном (стандартный — восемь дюймов), навигацией «последней мили» (после парковки машины маршрут до конечной точки прокладывается на смартфоне), голосовым управлением, доступом к онлайн-сервисам и возможностью загрузки личных профилей.

Для обычного вседорожника можно заказать обивку сидений тканым материалом с узором houndstooth или черной кожей. Также доступны два опциональных пакета отделки светло-бежевой кожей и цвета хаки.