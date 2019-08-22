Hyundai показала электрокар в ретро-стиле

В самой компании Hyundai 45 EV описывают как «символическую веху для будущего дизайна электромобилей», которая также демонстрирует развитие фирменного языка бренда Sensuous Sportiness – «чувственная спортивность». Судя по изображению автомобиля, он сочетает в себе элементы ретро-стиля и современные технологии, а также присутствует намек на «спортивность» – спойлер на крыше.

О технической начинке концепта подробностей пока нет. Единственное, о чем упомянули в Hyundai – это о полностью электрической силовой установке 45 EV.