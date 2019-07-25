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11:19

Honda рассказала, зачем электрокару «e» пять дисплеев

Экраны займут всю ширину передней панели

Компания Honda рассказала о мультимедийных возможностях электрокара Honda e. Ситикар оборудуют пятью дисплеями, на которые будут выводиться данные о работе силовой установки и картинка с камер бокового обзора, а также голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

Всю ширину передней панели в Honda e займут дисплеи высокого разрешения. Всего их пять и у каждого своё назначение. Экраны рядом со стойками являются частью системы камер бокового обзора, на центральный выводится картинка с задней камеры. Перед водителем расположен виртуальный «щиток» диагональю 8,8 дюйма, где отображаются текущий статус зарядки, запас хода и выбранный ездовой режим.

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При этом бо́льшая часть панели занята двумя 12,3-дюймовыми сенсорными дисплеями. Управление организовано так же, как на смартфонах: экраны можно настраивать отдельно для водителя и пассажира, а переключение между приложениями происходит с помощью свайпов. Есть поддержка Apple CarPlay, Android Auto и точка доступа WiFi. Помимо этого, Honda e оборудован голосовым помощником, который, благодаря икусственному интеллекту,  может самообучаться, а ещё электрокар поддерживает цифровой ключ в виде приложения на смартфоне.

Серийная версия Honda e дебютирует до конца 2019 года. Электрокар оснастят 110-киловаттным электромотором (150 сил и более 300 Нм момента) и тяговой батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. Заявленный запас хода — около 200 километров.

Предварительные заказы на Honda e начали принимать в конце мая. В Европе депозит за машину пока могут внести только жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Число заявок на хэтчбек уже превысило 36 тысяч.