Honda рассказала, зачем электрокару «e» пять дисплеев

Серийная версия Honda e дебютирует до конца 2019 года. Электрокар оснастят 110-киловаттным электромотором (150 сил и более 300 Нм момента) и тяговой батареей емкостью 35,5 киловатт-часа. Заявленный запас хода — около 200 километров.

Предварительные заказы на Honda e начали принимать в конце мая. В Европе депозит за машину пока могут внести только жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Число заявок на хэтчбек уже превысило 36 тысяч.