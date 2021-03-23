Hyundai впервые показала семиместную Creta

Ключевым рынком для кроссовера, рассчитанного на семь или шесть пассажиров, станет Индия. По сути Alcazar представляет собой трехрядную версию Creta: это подтверждают и тизерные изображения, на которых видно, что удлиненная новинка позаимствовала у «донора» не только узлы и агрегаты, но и основные черты внешности.

Чтобы уместить в салоне третий ряд сидений, кроссоверу растянули базу, а сзади появились дополнительные боковые стекла. На корме расположили более крупные фонари С-образной формы, которые отличаются от задней оптики Creta. Еще одно отличие – стоп-сигнал, который переместился с пятой двери на «козырек» спойлера над задним стеклом. Передок кроссовера на тизерах не виден. Судя по шпионским снимкам прототипа Alcazar, модели достанется другой передний бампер и решетка радиатора с иным рисунком.