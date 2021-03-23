Hyundai впервые показала семиместную Creta

Ключевым рынком для кроссовера, рассчитанного на семь или шесть пассажиров, станет Индия. По сути Alcazar представляет собой трехрядную версию Creta: это подтверждают и тизерные изображения, на которых видно, что удлиненная новинка позаимствовала у «донора» не только узлы и агрегаты, но и основные черты внешности.
Чтобы уместить в салоне третий ряд сидений, кроссоверу растянули базу, а сзади появились дополнительные боковые стекла. На корме расположили более крупные фонари С-образной формы, которые отличаются от задней оптики Creta. Еще одно отличие – стоп-сигнал, который переместился с пятой двери на «козырек» спойлера над задним стеклом. Передок кроссовера на тизерах не виден. Судя по шпионским снимкам прототипа Alcazar, модели достанется другой передний бампер и решетка радиатора с иным рисунком.
Hyundai India
В России сфотографировали новый Hyundai Creta
На скетче салона Hyundai показала шестиместное исполнение кроссовера. На втором ряду видны два раздельных сидения с центральным подлокотником, которые придется сложить, чтобы добраться до дивана на третьем ряду. Ранее шпионам удалось заснять и интерьер кроссовера: судя по фотографиям, среди вариантов отделки будет двухцветная перфорированная экокожа.
Hyundai India
По предварительным данным, на передней панели установят полностью цифровую «приборку» и 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. В список оснащения войдут зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, панорамная крыша и диодные дневные ходовые огни.
Фото: Autocar India
Палитру двигателей Alcazar позаимствует у индийской версии Creta. В нее войдут 1,5-литровый бензиновый мотор, развивающий 115 сил, и турбированный дизель того же объема и мощности. Будет доступен и вариант помощнее – 140-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,4 литра. Двигатели сочетаются с шестиступенчатой «механикой», семидиапазонным «роботом» или вариатором.
Продажи Hyundai Alcazar стартуют до конца нынешнего года в Индии, где ему предстоит конкурировать с Tata Safari и MG Hector Plus. До России семиместный кроссовер вряд ли доберется, зато стандартная Creta сменит поколение в середине нынешнего года. Она получит полностью переработанный дизайн в духе Palisade и атмосферные моторы объемом 1,6 и два литра.