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Hyundai раскрыла название нового недорогого кроссовера

Новинка будет продаваться в Европе и станет самым доступным кроссовером в линейке бренда

Тизер кроссовера Hyundai Bayon © Hyundai
Лиза Будрина
Компания Hyundai поделилась тизерным изображением нового компактного кроссовера B-класса, который появится в Европе: новинку назвали Bayon. Премьера модели запланирована на первую половину 2021 года.

Свое название Bayon получил в честь города Байонн (Bayonne) на юго-западе Франции. Он расположен между Атлантическим побережьем и Пиренеями и популярен среди туристов, которые любят активные виды отдыха парусный спорт и хайкинг, что «полностью соответствует характеру новой модели», пояснили в компании. Называть автомобили в честь интересных мест уже стало традицией для Hyunda: например, Tucson и Santa Fe получили имена от американских городов в штатах Аризона и Нью-Мексико, Kona от района на острове Гавайи, а NEXO от датского города Нексё на курортном острове Борнхольм.

По словам вице-президента по маркетингу и продукту Hyundai Motor Europe Андреаса-Кристофа Хофманна, Bayon станет самым доступным кроссовером марки на европейском рынке. Но подробности о машине в компании раскрывать пока не торопятся — они будут озвучены ближе к запуску модели.

В середине ноября в Южной Корее сфотографировали загадочную новинку от Hyundai кроссовер под кодовым названием AX1. По одной из версий, это аналог Kia Sonet, который будет продаваться в развивающихся странах.

Источник: пресс-служба Hyundai