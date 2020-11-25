Hyundai раскрыла название нового недорогого кроссовера

Свое название Bayon получил в честь города Байонн (Bayonne) на юго-западе Франции. Он расположен между Атлантическим побережьем и Пиренеями и популярен среди туристов, которые любят активные виды отдыха – парусный спорт и хайкинг, что «полностью соответствует характеру новой модели», пояснили в компании. Называть автомобили в честь интересных мест уже стало традицией для Hyunda: например, Tucson и Santa Fe получили имена от американских городов в штатах Аризона и Нью-Мексико, Kona – от района на острове Гавайи, а NEXO – от датского города Нексё на курортном острове Борнхольм.

По словам вице-президента по маркетингу и продукту Hyundai Motor Europe Андреаса-Кристофа Хофманна, Bayon станет самым доступным кроссовером марки на европейском рынке. Но подробности о машине в компании раскрывать пока не торопятся — они будут озвучены ближе к запуску модели.