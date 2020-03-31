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10:54

Появились шпионские фотографии удлиненной Hyundai Creta

Семиместный кроссовер сфотографировали во время дорожных испытаний

Тестовый прототип семиместной Hyundai Creta второго поколения © IndianCarBlog
Лиза Будрина
В Южной Корее проходят испытания новой Hyundai Creta с удлиненной на 20 миллиметров колесной базой и третьим рядом сидений. Такой кроссовер отличается от пятиместной «Креты» дизайном экстерьера.

На снимках, опубликованных IndianAutosBlog, прототип оборудован парктрониками, размещенными над противотуманками, а отличить его от обычной Creta можно по новому узору радиаторной решетки и увеличенному заднему свесу. Кроме того, сзади автомобиля имеется надстройка с дополнительными окнами в задних стойках, на которую не пожалели камуфляжа. Также можно заметить, что руль у кроссовера расположен справа.

По предварительным данным, семиместная Hyundai Creta появится на индийском рынке в 2021 году. Скорее всего, кроссовер предложат с теми же двигателями, что и стандартную модель. В линейку войдут атмосферный бензиновый агрегат объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных, 140-сильный бензиновый турбомотор 1.4, а также турбодизель, который выдает 115 сил.

Что же касается российского рынка, то пока в стране продается Creta первого поколения, которая недавно пережила обновление. Появление второго поколения модели ожидается в следующем году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, Creta остается самой продаваемой моделью Hyundai в России и самым востребованным кроссовером.

Источник: IndianAutosBlog