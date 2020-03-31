Появились шпионские фотографии удлиненной Hyundai Creta

На снимках, опубликованных IndianAutosBlog, прототип оборудован парктрониками, размещенными над противотуманками, а отличить его от обычной Creta можно по новому узору радиаторной решетки и увеличенному заднему свесу. Кроме того, сзади автомобиля имеется надстройка с дополнительными окнами в задних стойках, на которую не пожалели камуфляжа. Также можно заметить, что руль у кроссовера расположен справа.

По предварительным данным, семиместная Hyundai Creta появится на индийском рынке в 2021 году. Скорее всего, кроссовер предложат с теми же двигателями, что и стандартную модель. В линейку войдут атмосферный бензиновый агрегат объемом 1,5 литра мощностью 115 лошадиных, 140-сильный бензиновый турбомотор 1.4, а также турбодизель, который выдает 115 сил.