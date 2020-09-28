Новую Hyundai Elantra подготовили для кольцевых гонок

В соответствии с регламентом TCR, гоночная Elantra N TCR имеет передний привод и оснащается двухлитровым двигателем с турбонаддувом, который представляет собой доработанную версию агрегата для «гражданских» моделей Hyundai. Он работает в тандеме с шестиступенчатой коробкой передач с подрулевыми переключателями.
Elantra стала третьей моделью в линейке TCR после i30 N TCR и Veloster N TCR, которые предназначены для клиентских команд международных кольцевых гонок. В настоящее время тесты Elantra N TCR продолжаются, в них уже приняли участие действующие пилоты из Чемпионата мира FIA в классе «туринг». Первые экземпляры передадут заказчикам ближе к концу нынешнего года.
Фото: Hyundai
В середине сентября Hyundai представила «спортивную» версию Elantra N Line, укомплектованную «турбочётверкой» GDI объёмом 1,6 литра мощностью 201 лошадиной силы и 264 Нм крутящего момента. Она появится в продаже до конца 2020 года.
Премьера Hyundai Elantra седьмого поколения состоялась в марте 2020 года. Седан перебрался на новую платформу, преобразился внешне в соответствие с фирменной стилистикой Parametric Dynamics, характерные черты которой – три линии по бокам, соединяющиеся в одной точке, и острые грани, а также обзавёлся новой техникой и гибридной модификацией. Производство новинки будет запущено до конца осени, а продажи на домашнем рынке и в США начнутся в четвертом квартале 2020 года.
В России пока доступна Elantra предыдущего поколения стоимостью от 1 124 000 до 1 390 000 рублей.