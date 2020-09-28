Новую Hyundai Elantra подготовили для кольцевых гонок

В соответствии с регламентом TCR, гоночная Elantra N TCR имеет передний привод и оснащается двухлитровым двигателем с турбонаддувом, который представляет собой доработанную версию агрегата для «гражданских» моделей Hyundai. Он работает в тандеме с шестиступенчатой коробкой передач с подрулевыми переключателями.

Elantra стала третьей моделью в линейке TCR после i30 N TCR и Veloster N TCR, которые предназначены для клиентских команд международных кольцевых гонок. В настоящее время тесты Elantra N TCR продолжаются, в них уже приняли участие действующие пилоты из Чемпионата мира FIA в классе «туринг». Первые экземпляры передадут заказчикам ближе к концу нынешнего года.