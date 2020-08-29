Hyundai может пустить электромоторы в свободную продажу

В Hyundai Mobis объяснили такое решение желанием существенно нарастить объёмы выпуска электрических силовых установок и тем самым снизить их себестоимость. В конечном итоге это позволит корейцам снизить и себестоимость электромобилей Hyundai и Kia. По итогам прошлого года концерн Hyundai Motor Group стал третьим по величине производителем электрокаров в мире после американской компании Tesla и франко-японского альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. Недавно стало известно, что Hyundai будет выпускать электрические модели под новым брендом Ioniq.