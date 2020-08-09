Электромобили Hyundai выйдут на рынок под новым брендом

Под маркой Ioniq с порядковыми номерами «5», «6» и «7» в серию пойдут концепты Hyundai: «пятёркой» станет кроссовер 45 EV, «шестёркой» — электрический купеобразный седан Propechy, а «семёркой» — неизвестный полноразмерный вседорожник на электротяге.

Подробностей о технической начинке немного: вся линейка Ioniq будет базироваться на модульной электрической платформе E-GMP, а ключевыми характеристиками электрокаров станут большой запас хода, быстрая зарядка, просторный салон, интуитивно понятный и эргономичный интерфейс.