Hyundai впервые показал на видео семиместную Creta Grand

Сюрпризов по дизайну и габаритам ждать не стоит — Creta Grand окажется на двадцать сантиметров длиннее обычного пятиместного кроссовера и отличится увеличенной на 15 сантиметров колёсной базой. Передняя панель точно такая же, как у «короткой» Creta, так что и прорыва в оснащении не случится.

Мексиканские СМИ полагают, что базовым двигателем станет 159-сильный (192 Нм) бензиновый «атмосферник» 2.0. Не исключён и вариант со 138-сильной «турбочетвёркой» 1.4. Передний привод безальтернативен, а ставку сделают на автоматические коробки передач.