Hyundai впервые показал на видео семиместную Creta Grand

Hyundai впервые показал на видео семиместную Creta GrandБюджетный трёхрядный кроссовер Hyundai готовится к выходу на новый рынок
Трёхрядный Hyundai Alcazar дебютировал в Индии весной, и тогда считалось, что за пределами региона модель не появится. Однако видеотизер мексиканского подразделения марки свидетельствует о том, что «растянутая» Creta станет «глобальной» моделью:
Сюрпризов по дизайну и габаритам ждать не стоит — Creta Grand окажется на двадцать сантиметров длиннее обычного пятиместного кроссовера и отличится увеличенной на 15 сантиметров колёсной базой. Передняя панель точно такая же, как у «короткой» Creta, так что и прорыва в оснащении не случится.
Мексиканские СМИ полагают, что базовым двигателем станет 159-сильный (192 Нм) бензиновый «атмосферник» 2.0. Не исключён и вариант со 138-сильной «турбочетвёркой» 1.4. Передний привод безальтернативен, а ставку сделают на автоматические коробки передач.
Салон Hyundai Alcazar
В Мексике продажи семиместной Hyundai Creta Grand стартуют до конца года. Считается, что цены не превысят отметку полмиллиона песо (1,7 миллиона рублей), а главным конкурентом модели будет Chevrolet Captiva.
О дальнейшем расширении географии продаж трёхрядных Creta корейский автопроизводитель умалчивает, но экспансия в страны Южной Америки весьма вероятна. А вот в России новинку ждать вряд ли стоит.