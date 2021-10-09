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9 октября, 23:45
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Hyundai впервые показал на видео семиместную Creta Grand

Бюджетный трёхрядный кроссовер Hyundai готовится к выходу на новый рынок
Компания Hyundai впервые показала на видео семиместную Creta с приставкой Grand. Длиннобазный кроссовер с трёхрядным салоном скоро покажут в Мексике, а в будущем не исключено его появление и в других странах. По данным местных журналистов, Creta Grand — леворульная версия индийского Hyundai Alcazar. Идентичный дизайн интерьера и экстерьера подтверждается пресс-службой Hyundai, а вот линейка двигателей может отличаться.
Hyundai впервые показал на видео семиместную Creta Grand
© Hyundai
Сергей Ильин

Трёхрядный Hyundai Alcazar дебютировал в Индии весной, и тогда считалось, что за пределами региона модель не появится. Однако видеотизер мексиканского подразделения марки свидетельствует о том, что «растянутая» Creta станет «глобальной» моделью:

Видео: YouTube-канал Hyundai México

Сюрпризов по дизайну и габаритам ждать не стоит — Creta Grand окажется на двадцать сантиметров длиннее обычного пятиместного кроссовера и отличится увеличенной на 15 сантиметров колёсной базой. Передняя панель точно такая же, как у «короткой» Creta, так что и прорыва в оснащении не случится.

Мексиканские СМИ полагают, что базовым двигателем станет 159-сильный (192 Нм) бензиновый «атмосферник» 2.0. Не исключён и вариант со 138-сильной «турбочетвёркой» 1.4. Передний привод безальтернативен, а ставку сделают на автоматические коробки передач.

Hyundai впервые показал на видео семиместную Creta Grand

Салон Hyundai Alcazar

В Мексике продажи семиместной Hyundai Creta Grand стартуют до конца года. Считается, что цены не превысят отметку полмиллиона песо (1,7 миллиона рублей), а главным конкурентом модели будет Chevrolet Captiva.

О дальнейшем расширении географии продаж трёхрядных Creta корейский автопроизводитель умалчивает, но экспансия в страны Южной Америки весьма вероятна. А вот в России новинку ждать вряд ли стоит.