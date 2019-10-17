Асимметричный Hyundai Veloster превратили во внедорожник

Внешне от дорожного Veloster концепт Grappler отличает увеличенным дорожным просветом, срезанными бамперами с защитными пластинами, кенгурятником, карбоновым капотом Seibon и дополнительной светотехникой Baja Designs. На крыше шоу-кара установлен багажник Thule, на котором крепится солнечная панель Goal Zero. Завершает облик хэтчбек — уникальная ливрея.

В салоне установлен интегрированный каркас безопасности, кресла Recaro. Есть наборы для оказания первой медицинской помощи и ремонта, тент Napier, а также портативная электростанция Goal Zero. О двигателе Grappler ничего не говорится. В США Veloster предлагается с атмосферным мотором 2.0 мощностью 149 сил (179 Нм) или «турбочетверкой» 1.6, выдающей 204 силы (264 Нм). В зависимости от агрегата, хэтчбек комплектуется шестиступенчатой «механикой», автоматом и семиступенчатым «роботом».