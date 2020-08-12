Самый маленький кроссовер Hyundai впервые сфотографировали на дороге

Субкомпактный Hyundai i20 сменил поколение весной этого года, а компания уже готовится пополнить семейство новой моделью – компактным кроссовером, который пришел на смену приподнятому хэтчбеку i20 Active. В отличие от предшественника, который отличался от стандартного i20 пластиковым обвесом и клиренсом, кроссовер получил оригинальный кузов. Внешнее сходство заканчивается на оформлении передней части, а корма полностью новая, с удлинённой линией крыши, увеличенным свесом и фонарями, заходящими на стойки.