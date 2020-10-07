«Заряженный» Hyundai i20 N: первые изображения

Hyundai i20 N будет иметь двухцветный кузов. На изображениях представлен экземпляр, окрашенный в цвет Performance Blue, который сочетается с черной крышей, стойками, а также зеркалами заднего вида, выполненными в черном оттенке Phantom Black. «Заряженный» хэтчбек получил массивные воздухозаборники и красный передний сплиттер. Кроме того, модель оборудовали агрессивным аэродинамическим обвесом, задним спойлером и 18-дюймовыми колесными дисками.
Официальные технические характеристики корейская компания пока не раскрывает. Однако ожидается, что переднеприводный i20 N получит 1,6-литровый турбомотор мощностью около 200 лошадиных сил (275 Нм). Агрегат будет работать исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. До «сотни» хот-хэтч сможет разгоняться за 6,7 секунды. Максимальная скорость модели составит 230 километров в час.
По замыслу инженеров, модифицированный хэтчбек должен стать прямым конкурентом Volkswagen Polo GTI и Ford Fiesta ST. Обе модели имеют практически идентичные характеристики. Дебют Hyundai i20 N состоится до конца года. Старт продаж корейского хот-хэтча в Европе намечен на весну 2021-го.
В конце сентября компания Hyundai представила новую модель семейства N Line — i20 N Line. Хэтчбек оборудовали 1,2–литровым «атмосферником» мощностью 84 лошадиные силы, а также литровой «турботройкой» в двух вариантах мощности: 100 или 120 лошадиных сил, которая комплектуется гибридной системой и семиступенчатым «роботом».