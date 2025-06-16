«Горячий» Hyundai Ioniq 6 N: первые изображения и дата премьеры

Ожидается, что новинка будет технически унифицирована с соплатформенным Ioniq 5 N. У хэтбчека два электромотора, установленные на разных осях и выдающие суммарно 609 лошадиных сил или 650 при активации Boost-режима. Батарея, вероятно, будет та же — на 84 киловатт-часа.