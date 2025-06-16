«Горячий» Hyundai Ioniq 6 N: первые изображения и дата премьеры

«Горячий» Hyundai Ioniq 6 N: первые изображения и дата премьерыПо технике электрокар, скорее всего, будет идентичен соплатформенному Ioniq 5 N
Судя по изображениям, внешне Ioniq 6 N будет напоминать исполнение N Line. У полноценного N-седана раздельная «пиксельная» оптика и оспортивленные бамперы, но на заднем стекле, в отличие от Ioniq N Line, высится большое антикрыло. У последнего сзади только «утиный хвост».
Ioniq 6 N выкрашен в фирменный оттенок Hyundai N Performance Blue с красными акцентами, а завершают образ легкосплавные колесные диски, «обутые» в спортивные шины.
Ожидается, что новинка будет технически унифицирована с соплатформенным Ioniq 5 N. У хэтбчека два электромотора, установленные на разных осях и выдающие суммарно 609 лошадиных сил или 650 при активации Boost-режима. Батарея, вероятно, будет та же — на 84 киловатт-часа.
Электроседану обещаны улучшенная адаптивная подвеска, более мощные тормоза и другие настройки рулевого управления. Также в оснащение наверняка войдет система N e-shift, имитирующая роботизированную трансмиссию и работающая в паре со звуковым генератором N Sound Plus.
А от Ioniq 5 N, дебютировавшего два года назад, новинку будут выгодно отличать более низкая посадка, улучшенная аэродинамика и, возможно, другие новые «фишки», о которых Hyundai расскажет в июле.