У Hyundai появился модный кроссовер с вертикальным экраном мультимедиа

Дизайнеры Hyundai серьёзно поработали над экстерьером ix35, и в обновлённом кроссовере сложно узнать черты модели образца 2017 года. Вытянутые фары интегрированы в крупноячеистую радиаторную решётку, задние фонари соединены светящейся полосой в единый блок; оптика стала полностью светодиодной. По длине (4500 миллиметров) ix35 догнал преемника — «глобальный» Hyundai Tucson.
Фото: autohome.com.cn
От консервативного интерьера с аналоговыми приборами, небольшим тачскрином мультимедиа и шайбами регулировок климата отказались. Салон обновлённого ix35 оформлен в соответствии с модными веяниями и в какой-то мере подражает «младшей» Creta.
Весь функционал возложен на 10,4-дюймовый портретно-ориентированный сенсорный дисплей, «горячих» клавиш не предусмотрено, только регулировочная шайба. Также стилисты Hyundai добавили кроссоверу новый руль, цифровую приборную панель и изменили оформление центрального тоннеля. Обещаны более качественные отделочные материалы.
Фото: Интерьер обновлённого Hyundai ix35, autohome.com.cn
Технические улучшения свелись к расширению набора электронных ассистентов. Появились системы автоторможения и контроля «слепых» зон, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Линейка силовых агрегатов проверенная: рестайлинговый ix35 будет доступен со 140-сильным турбомотором 1.4 T-GDI или 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 160 лошадиных сил. Базовые ix35 комплектуются 6-скоростной «механикой»; с «турбочетвёркой» сочетается 7-ступечатый «робот», с безнаддувным агрегатом — 6-диапазонный «автомат». Кроссоверы с 2,0-литровым мотором могут быть полноприводными.
Hyundai скоро раскроет цену обновлённого ix35, ведь продажи начнутся в течение месяца. Китайские журналисты полагают, что несмотря на внушительный объём доработок, новинка вряд ли будет существенно дороже текущих 120 тысяч юаней (1,39 миллиона рублей). Преемник «тридцать пятого» — более современный Tucson — стоит в Китае почти в полтора раза больше. За пределами Поднебесной Hyundai ix35 продавать не планируют.