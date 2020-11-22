У Hyundai появился модный кроссовер с вертикальным экраном мультимедиа

От консервативного интерьера с аналоговыми приборами, небольшим тачскрином мультимедиа и шайбами регулировок климата отказались. Салон обновлённого ix35 оформлен в соответствии с модными веяниями и в какой-то мере подражает «младшей» Creta.

Весь функционал возложен на 10,4-дюймовый портретно-ориентированный сенсорный дисплей, «горячих» клавиш не предусмотрено, только регулировочная шайба. Также стилисты Hyundai добавили кроссоверу новый руль, цифровую приборную панель и изменили оформление центрального тоннеля. Обещаны более качественные отделочные материалы.