14:41

У Hyundai появился модный кроссовер с вертикальным экраном мультимедиа

Hyundai ix35 после рестайлинга удивил молодёжным интерьером и экстерьером

© autohome.com.cn
Сергей Ильин
Компания Hyundai глобально доработала ix35 для китайского рынка. После обновления кроссовер отличился модной внешностью, обзавёлся новой мультимедиасистемой с вертикальным экраном и виртуальной приборной панелью. Техническую начинку перемены не коснулись, так что местные журналисты не ждут серьёзного подорожания модели.

Дизайнеры Hyundai серьёзно поработали над экстерьером ix35, и в обновлённом кроссовере сложно узнать черты модели образца 2017 года. Вытянутые фары интегрированы в крупноячеистую радиаторную решётку, задние фонари соединены светящейся полосой в единый блок; оптика стала полностью светодиодной. По длине (4500 миллиметров) ix35 догнал преемника — «глобальный» Hyundai Tucson.

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Фото: autohome.com.cn

От консервативного интерьера с аналоговыми приборами, небольшим тачскрином мультимедиа и шайбами регулировок климата отказались. Салон обновлённого ix35 оформлен в соответствии с модными веяниями и в какой-то мере подражает «младшей» Creta.

Весь функционал возложен на 10,4-дюймовый портретно-ориентированный сенсорный дисплей, «горячих» клавиш не предусмотрено, только регулировочная шайба. Также стилисты Hyundai добавили кроссоверу новый руль, цифровую приборную панель и изменили оформление центрального тоннеля. Обещаны более качественные отделочные материалы.

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Фото: Интерьер обновлённого Hyundai ix35, autohome.com.cn

Технические улучшения свелись к расширению набора электронных ассистентов. Появились системы автоторможения и контроля «слепых» зон, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Линейка силовых агрегатов проверенная: рестайлинговый ix35 будет доступен со 140-сильным турбомотором 1.4 T-GDI или 2,0-литровым «атмосферником» мощностью 160 лошадиных сил. Базовые ix35 комплектуются 6-скоростной «механикой»; с «турбочетвёркой» сочетается 7-ступечатый «робот», с безнаддувным агрегатом — 6-диапазонный «автомат». Кроссоверы с 2,0-литровым мотором могут быть полноприводными.

Hyundai скоро раскроет цену обновлённого ix35, ведь продажи начнутся в течение месяца. Китайские журналисты полагают, что несмотря на внушительный объём доработок, новинка вряд ли будет существенно дороже текущих 120 тысяч юаней (1,39 миллиона рублей). Преемник «тридцать пятого» — более современный Tucson — стоит в Китае почти в полтора раза больше. За пределами Поднебесной Hyundai ix35 продавать не планируют.

Источники: Autohome.com.cn и Sina.com.cn