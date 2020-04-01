Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
20:59

Hyundai Santa Fe и Kia Sorento перейдут на электротягу в течение года

Популярные кроссоверы обзаведутся гибридными версиями

© Hyundai
Сергей Ильин
Группа Hyundai-Kia электрифицирует вседорожники Santa Fe, Tucson и Sorento. Версии с электродвигателями появятся в ряду кроссоверов корейской фирмы в течение 2020 года, причём гамма пополнится и умеренными, и подзаряжаемыми гибридами. В 2021 году Kia выпустит первый «чистый» электрокар, не имеющий аналога с ДВС.

Корейское объединение Hyundai Motor Group планирует значительно расширить долю электрифицированных моделей к 2025 году. За пять лет линейка Hyundai-Kia пополнится 13 умеренными гибридами, шестью бензо-электрическими версиями с возможностью зарядки от сети, 23 электромобилями на традиционных аккумуляторных батареях и двумя электрокарами, работающими на водородном топливе.

Гибридные версии Hyundai Santa Fe, Tuscon и четвёртого поколения Kia Sorento выйдут на рынок уже в 2020 году. Руководитель европейского филиала Kia Motors Эмилио Эррера подчеркнул, что у нового Sorento появятся как минимум две электрифицированные версии, причём одну модификацию можно будет подзаряжать от розетки.

>
Reload
1 / 3

Фото: Imagine by Kia Concept`2019

Идеи прототипа Imagine by Kia будут реализованы в серийном электромобиле, который увидит свет в 2021 году. Кроссовер лишится необычного интерьера с 21 дисплеем на передней панели, но сохранит общую дизайнерскую концепцию. К 2024 году Hyundai-Kia рассчитывает разработать специальную платформу для электрокаров.

Увеличивать количество электрифицированных версий группу Hyundai-Kia вынуждают новые экологические нормы, которые вступят в силу в 2021 году.

Босс европейского подразделения Kia рассчитывает к этому времени довести ежегодные продажи «чистых» электрокаров до 40 тысяч экземпляров — в таком случае корейскому концерну не придётся платить штрафы за превышение средней нормы выбросов диоксида углерода.

Источник: Automotive News Europe