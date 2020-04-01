Hyundai Santa Fe и Kia Sorento перейдут на электротягу в течение года

Корейское объединение Hyundai Motor Group планирует значительно расширить долю электрифицированных моделей к 2025 году. За пять лет линейка Hyundai-Kia пополнится 13 умеренными гибридами, шестью бензо-электрическими версиями с возможностью зарядки от сети, 23 электромобилями на традиционных аккумуляторных батареях и двумя электрокарами, работающими на водородном топливе.
Гибридные версии Hyundai Santa Fe, Tuscon и четвёртого поколения Kia Sorento выйдут на рынок уже в 2020 году. Руководитель европейского филиала Kia Motors Эмилио Эррера подчеркнул, что у нового Sorento появятся как минимум две электрифицированные версии, причём одну модификацию можно будет подзаряжать от розетки.
Фото: Imagine by Kia Concept`2019
Идеи прототипа Imagine by Kia будут реализованы в серийном электромобиле, который увидит свет в 2021 году. Кроссовер лишится необычного интерьера с 21 дисплеем на передней панели, но сохранит общую дизайнерскую концепцию. К 2024 году Hyundai-Kia рассчитывает разработать специальную платформу для электрокаров.
Увеличивать количество электрифицированных версий группу Hyundai-Kia вынуждают новые экологические нормы, которые вступят в силу в 2021 году.
Босс европейского подразделения Kia рассчитывает к этому времени довести ежегодные продажи «чистых» электрокаров до 40 тысяч экземпляров — в таком случае корейскому концерну не придётся платить штрафы за превышение средней нормы выбросов диоксида углерода.