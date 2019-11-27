Новый Kia Sorento: первая фотография

По слухам, новый Kia Sorento полностью изменится внешне — кроссовер выполнят в новом фирменном стиле «маска тигра», уже опробованном на новой Optima. Кроме того, модель получит двигатели семейства Smartstream с системой непрерывного изменения продолжительности и фазы открытия впускных клапанов Continuously Variable Valve Duration (CVVD), а также гибридные модификации. Не исключено, что бензоэлектрическому вседорожнику достанется крыша из фотоэлектрических ячеек, как у Hyundai Sonata.

Что касается конструкции и технической начинки, то как и у Hyundai Santa Fe, в кузове увеличится доля высокопрочных сталей горячей штамповки, модернизации подвергнется полный привод и расширится список ассистирующих систем. Дебют нового Sorento состоится либо до конца этого года, либо в начале следующего.