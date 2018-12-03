В модельном ряду Hyundai и Kia появится пикап

Компания Hyundai постарается максимально ускорить вывод на рынок собственного пикапа. Дизайн машины уже согласован, и сейчас ведется подготовка к ее запуску в серийное производство. На американском рынке пикап будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Tacoma, в Европе — с Mercedes-Benz X-Class, Fiat Toro и Renault Alaskan. Вопрос о выпуске аналогичной модели под маркой Kia находится на рассмотрении.