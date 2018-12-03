В модельном ряду Hyundai и Kia появится пикап

О том, что Hyundai ведет работу над пикапом подтвердил вице-президент по дизайну Люк Донкервольке. По его словам, модель появится «в максимально короткие сроки». Ранее о разработке пикапа в интервью Automotive News рассказал президент и главный исполнительный директор Hyundai Motor Ли Вонхи. По предварительной информации, рыночный дебют модели состоится в 2021 или 2022 году.
Пикап Kia появится позднее, так как производителю необходимо сначала укрепить свои позиции в сегменте кроссоверов. В следующем году в линейке марки появится восьмиместный Telluride, после чего руководство рассмотрит вопрос о расширении модельного ряда и выпуске пикапа.
По слухам, в основу пикапа Hyundai ляжет платформа от Tucson следующего поколения, а дизайн будет основан на концепте Santa Cruz, представленном на автосалоне в Детройте почти четыре года назад. Модель от Kia будет отличаться и экстерьером, и салоном.