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Первый «заряженный» кроссовер Hyundai рассекретили до премьеры

Фотошпионы подловили новинку во время съёмки официального видеоролика

© Hyundai Kona N, S. Baldauf/SB-Medien / CarScoops.com
Сергей Ильин
Первый «заряженный» кроссовер марки Hyundai рассекретили до премьеры. Очевидцам удалось сфотографировать Kona N около Нюрбургринга во время съёмок рекламного ролика. Номерной знак предсерийной Kona N подтверждает отдачу турбомотора: новинку оснастят 280-сильной «четвёркой» от хэтчбека i30 N.

Спортивный кроссовер Hyundai Kona N отличится от «подогретой» версии N Line оригинальным обвесом, низкопрофильными шинами, красными тормозными суппортами увеличенного размера, а также выхлопной системой с огромными раздельными патрубками.

Из необычных деталей — двухстворчатый спойлер с треугольным дополнительным стоп-сигналом, иное сечение радиаторной решётки и легкосплавные колёсные диски со специальным рисунком.

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Фото: Hyundai Kona N, S. Baldauf/SB-Medien / CarScoops.com

По технике кроссовер Kona N окажется унифицирован с обновлённым хот-хэтчем i30 N Performance. Это значит, что под капотом появится 280-сильная (392 Нм) «турбочетвёрка» 2.0 T-GDi, которая будет сочетаться с 8-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Подтверждено, что у Kona N будет система лонч-контроля, перенастроенная подвеска и перекалиброванное рулевое управление, но наличие ручной коробки передач и полного привода под вопросом.

Премьера Hyundai Kona N состоится в ближайшие недели, и на европейский рынок новинка наверняка выйдет до конца лета. В России первый «заряженный» кроссовер марки не появится: у нас линейка Hyundai N пока не представлена, хотя в ближайшее время в нашей стране должны возобновиться продажи пятидверок i30 N.

Источник: Carscoops.com