Первый «заряженный» кроссовер Hyundai рассекретили до премьеры

По технике кроссовер Kona N окажется унифицирован с обновлённым хот-хэтчем i30 N Performance. Это значит, что под капотом появится 280-сильная (392 Нм) «турбочетвёрка» 2.0 T-GDi, которая будет сочетаться с 8-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Подтверждено, что у Kona N будет система лонч-контроля, перенастроенная подвеска и перекалиброванное рулевое управление, но наличие ручной коробки передач и полного привода под вопросом.