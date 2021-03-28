Первый «заряженный» кроссовер Hyundai рассекретили до премьеры

Спортивный кроссовер Hyundai Kona N отличится от «подогретой» версии N Line оригинальным обвесом, низкопрофильными шинами, красными тормозными суппортами увеличенного размера, а также выхлопной системой с огромными раздельными патрубками.
Из необычных деталей — двухстворчатый спойлер с треугольным дополнительным стоп-сигналом, иное сечение радиаторной решётки и легкосплавные колёсные диски со специальным рисунком.
Фото: Hyundai Kona N, S. Baldauf/SB-Medien / CarScoops.com
По технике кроссовер Kona N окажется унифицирован с обновлённым хот-хэтчем i30 N Performance. Это значит, что под капотом появится 280-сильная (392 Нм) «турбочетвёрка» 2.0 T-GDi, которая будет сочетаться с 8-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Подтверждено, что у Kona N будет система лонч-контроля, перенастроенная подвеска и перекалиброванное рулевое управление, но наличие ручной коробки передач и полного привода под вопросом.
Премьера Hyundai Kona N состоится в ближайшие недели, и на европейский рынок новинка наверняка выйдет до конца лета. В России первый «заряженный» кроссовер марки не появится: у нас линейка Hyundai N пока не представлена, хотя в ближайшее время в нашей стране должны возобновиться продажи пятидверок i30 N.