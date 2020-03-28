Hyundai запустил онлайн-аренду автомобилей в восьми городах России

Для регистрации в онлайн-сервисе Hyundai Mobility нужны водительские права и паспорт. Арендовать автомобиль можно на срок от суток до одного года, причём в стоимость подписки входят транспортный налог, страховка, техническое обслуживание и сезонные покрышки. Позже Hyundai обещает запустить в России почасовую аренду.

В настоящий момент сеть Hyundai Mobility включает в себя 29 дилерских центров: 12 — в Москве, шесть — в Санкт-Петербурге, три — в Краснодаре, по два — в Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону, а также по одному шоуруму в Сочи и Симферополе. Гамма моделей, которые можно взять в аренду, не изменилась: оформить подписку можно на Hyundai Creta, Tucson, Sonata, Santa Fe или восьмиместную версию H-1, причём и кроссоверы, и седан, и минивэн предлагаются в топовых комплектациях.