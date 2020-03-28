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18:18

Hyundai запустил онлайн-аренду автомобилей в восьми городах России

Сервис подписки Hyundai Mobility теперь доступен ещё в шести городах

© Hyundai
Сергей Ильин
Компания Hyundai объявила о расширении географии сервиса Hyundai Mobility. Взять автомобиль в аренду на срок от 1 дня до одного года можно у дилеров в шести новых городах — Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи и Симферополе. Ранее в программе участвовали только московские и петербургские шоурумы.

Для регистрации в онлайн-сервисе Hyundai Mobility нужны водительские права и паспорт. Арендовать автомобиль можно на срок от суток до одного года, причём в стоимость подписки входят транспортный налог, страховка, техническое обслуживание и сезонные покрышки. Позже Hyundai обещает запустить в России почасовую аренду.

В настоящий момент сеть Hyundai Mobility включает в себя 29 дилерских центров: 12 — в Москве, шесть — в Санкт-Петербурге, три — в Краснодаре, по два — в Нижнем Новгороде, Казани и Ростове-на-Дону, а также по одному шоуруму в Сочи и Симферополе. Гамма моделей, которые можно взять в аренду, не изменилась: оформить подписку можно на Hyundai Creta, Tucson, Sonata, Santa Fe или восьмиместную версию H-1, причём и кроссоверы, и седан, и минивэн предлагаются в топовых комплектациях.

Компания Hyundai планирует со временем предложить онлайн-подписку на автомобили во всех российских городах-миллионниках. Программа Hyundai Mobility — один из двух российских сервисов аренды от автопроизводителя. Похожие услуги предлагает приложение Volvo Car Drive.

Также, в нашей стране можно оформить подписку на некоторые автомобили через каршеринг Anytime — на срок до 30 дней можно взять в аренду внедорожники Jeep Wrangler, Grand Cherokee и Compass.

Источник: Hyundai