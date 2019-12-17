В Москве появилась подписка на автомобили Jeep

Арендовать внедорожники можно на срок от трех до 30 дней. В стоимость включена круглосуточная техническая поддержка и помощь на дорогах. При необходимости сотрудники Anytime заменят пробитое колесо и зальют в пустой бак бензин.

Суточная стоимость аренды Jeep Wrangler начинается от 7366 рублей, Grand Cherokee — от 5000 рублей, Compass — от 2333 рублей. При аренде машины на срок от семи суток, внедорожник доставят в нужное клиенту место.