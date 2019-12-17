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13:43

В Москве появилась подписка на автомобили Jeep

Для клиентов доступны Wrangler, Grand Cherokee и Compass

Алексей Носаченко
В каршеринге премиум автомобилей Anytime Prime появилась возможность арендовать внедорожники Jeep. Модели Wrangler, Grand Cherokee и Compass доступны по подписке на срок от трех до 30 дней.

Для пользователей сервиса Anytime Prime американские внедорожники будут предоставляться без брендированных наклеек и логотипов. Помимо этого, для машин доступен неограниченный пробег, расширенная зона аренды (до 500 км от МКАД и до Санкт-Петербурга), а также бесплатная доставка и две мойки в комплекте.

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Арендовать внедорожники можно на срок от трех до 30 дней. В стоимость включена круглосуточная техническая поддержка и помощь на дорогах. При необходимости сотрудники Anytime заменят пробитое колесо и зальют в пустой бак бензин.

Суточная стоимость аренды Jeep Wrangler начинается от 7366 рублей, Grand Cherokee — от 5000 рублей, Compass — от 2333 рублей. При аренде машины на срок от семи суток, внедорожник доставят в нужное клиенту место.

Собственной программы подписки у «Джипа» и концерна FCA в России нет. Зато отечественные автовладельцы могут воспользоваться фирменными Hyundai Mobility и Volvo Car Drive. В первом случае можно подписаться на кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe, а также на минивэн Hyundai H-1, во втором — на седан S90.