Hyundai Motor не отказалась от планов возвращения в Россию

«Тем не менее [в компании] заявили, что намерены в дальнейшем продолжить изучать возможность возвращения на российский рынок в случае устранения рисков, таких как конфликт на Украине», — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Кроме того, стало известно, что компания Hyundai отказалась выкупать свой бывший автозавод в Санкт-Петербурге. В пресс-службе бренда заявили, что продолжат предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему собираются оказывать эти услуги в будущем.

Открытый в 2010 году завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге выпускал модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Его производственная мощность превышала 200 тысяч автомобилей в год.

Работа предприятия была остановлена в марте 2022 года из-за сбоев в поставках комплектующих, последовавших за началом специальной военной операции на Украине.

