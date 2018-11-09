Hyundai назвала имя нового флагманского кроссовера

Свое названием Hyundai Palisade получил в честь ряда скальных образований и прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades. По словам производителя, экстерьер кроссовера будет символизировать безопасность, что особенно важно целевой аудитории модели — семьям с подрастающими детьми. Кроме того, дизайн машины будет иметь четкую дифференциацию от остальных кроссоверов Hyundai.