Концепт-кар HDC-2 Grandmaster показали на автосалоне в Пусане

Пульс

Hyundai представила прообраз флагманского кроссовера

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7 июня 2018

Марка Hyundai представила на региональном автосалоне в Пусане концепт-кар HDC-2 Grandmaster. Он представляет новый дизайнерский язык марки под названием «чувственная спортивность». Скорее всего, концепт послужит проообразом флагманского кроссовера, над которым сейчас работают в компании.

[Выясняем, на что обращать внимание в Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга](https://motor.ru/testdrives/grandsanta.htm)

Выясняем, на что обращать внимание в Hyundai Grand Santa Fe после рестайлинга

На русский язык название Grandmaster можно перевести как рыцарское звание «Великий магистр», либо как шахматное звание «гроссмейстер».

Никакой технической информации о концепте корейцы не распространили. Впрочем, по фотографиям понятно, что это неходовой макет. Концепт-кар выделяется огромными размерами, большой хромированной решеткой радиатора, которая визуально объединена с ходовыми огнями в углах капота, и вертикальной оптикой спереди и сзади.

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Впервые корейцы продемонстрировали новый дизайнерский язык на концепт-каре HDC-1 Le Fil Rouge, который дебютировал в минувшем марте на автосалоне в Женеве. Первым серийным воплощением этого стиля стал седан Lafesta для китайского рынка.

По шпионским фотографиям нам известно, что в Hyundai сейчас работают над очень крупным кроссовером с трехрядным салоном, который будет крупнее и престижнее знакомой нам модели Grand Santa Fe. Будущий флагман марки почти готов и скорее всего будет внешне напоминать концепт-кар HDC-2 Grandmaster.

Фото кроссовера Hyundai на испытаниях

Фото кроссовера Hyundai на испытаниях

Во всяком случае, некоторые черты концепта можно рассмотреть даже под камуфляжными накладками. Это «двухэтажное» оформление передка с крупными угловатыми фарами по углам бампера и хромированная накладка, спускающаяся с крыши за задними дверями.

Cудя по патентным заявкам, большой кроссовер Hyundai может получить название Palisade. Будет у него и близнец марки Kia — вероятно, под названием Telluride.

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