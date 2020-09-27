Hyundai представил 810-сильный электрический хот-хэтч

Снаружи прототип Hyundai RM20e напоминает гоночную версию хот-хэтча Veloster N, но техническая начинка электрокара полностью новая — за спинками сидений в базе установлен 810-сильный (960 Нм) электродвигатель, привод — на заднюю ось. Заявленные динамические характеристики — разгон с места до 100 километров в час быстрее 3,0 секунды, до 200 километров в час — за 9,88 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час.

Руководитель отдела исследований и разработок Hyundai Group Альберт Бирманн подчёркнул, что хотя RM20e «сочетает в себе характеристики гоночного автомобиля», прототип сохраняет возможность передвижения по дорогам общего пользования.