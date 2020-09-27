Hyundai представил 810-сильный электрический хот-хэтч

Снаружи прототип Hyundai RM20e напоминает гоночную версию хот-хэтча Veloster N, но техническая начинка электрокара полностью новая — за спинками сидений в базе установлен 810-сильный (960 Нм) электродвигатель, привод — на заднюю ось. Заявленные динамические характеристики — разгон с места до 100 километров в час быстрее 3,0 секунды, до 200 километров в час — за 9,88 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час.
Руководитель отдела исследований и разработок Hyundai Group Альберт Бирманн подчёркнул, что хотя RM20e «сочетает в себе характеристики гоночного автомобиля», прототип сохраняет возможность передвижения по дорогам общего пользования.
Фото: Hyundai
Бирманн заявил, что ультрасовременная электрическая силовая установка RM20e обеспечивает «захватывающее ускорение», но дал понять, что серийные преемники концепта не обязательно будут электромобилями. В тоже время корейская фирма будет расширять партнёрство с хорватской фирмой Rimac.
Вице-президент и руководитель продуктовой линейки Hyundai Group Томас Шемера рассказал, что в планах суббренда Hyundai N предложить покупателям уровень производительности сравнимый с суперкарами и подтвердил грядущую электрификацию «заряженных» моделей корейской фирмы. Шемера особо отметил, что переход на электротягу не приведёт к обесцениванию «драйверского» характера линейки Hyundai N.
Не исключено, что 810-сильный электрический хот-хэтч RM20e станет основой для среднемоторного спорткара Hyundai, который будет конкурировать со следующим поколением Porsche Boxster. Корейская фирма подтверждает разработку спорткара, но сроки появления серийной модели и её концепция до сих пор держатся в тайне.