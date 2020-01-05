Hyundai выпустит среднемоторный спорткар для конкуренции с Porsche

Руководитель N-подразделения Hyundai дал понять, что руководство корейского концерна не ограничивает фантазию инженеров техническими или финансовыми рамками, однако готовый продукт «должен быть оценён разумно относительно конкурентов».

Вероятно, среднемоторный спорткар Hyundai будет самостоятельной моделью с задним приводом и двухместным кузовом купе. Впрочем, Бирманн заявил, что «трансмиссия новинки может немного отличаться» от обычной архитектуры Porsche. Вероятно, за основу драйверского купе возьмут 300-сильный прототип RM16 N с электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения, композитным кузовом и активной аэродинамикой.