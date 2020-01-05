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15:15

Hyundai выпустит среднемоторный спорткар для конкуренции с Porsche

Руководитель подразделения Hyundai N намекнул на скорый дебют драйверского купе

© Hyundai RN30 Concept`2016
Сергей Ильин
Глава спортивного суббренда Hyundai N Альберт Бирманн подтвердил разработку среднемоторного спорткара, который может соперничать с Porsche. Босс N-подразделения заявил, что наступило «подходящее время для выпуска такого автомобиля», но отказался делиться подробностями.

Руководитель N-подразделения Hyundai дал понять, что руководство корейского концерна не ограничивает фантазию инженеров техническими или финансовыми рамками, однако готовый продукт «должен быть оценён разумно относительно конкурентов».

Вероятно, среднемоторный спорткар Hyundai будет самостоятельной моделью с задним приводом и двухместным кузовом купе. Впрочем, Бирманн заявил, что «трансмиссия новинки может немного отличаться» от обычной архитектуры Porsche. Вероятно, за основу драйверского купе возьмут 300-сильный прототип RM16 N с электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения, композитным кузовом и активной аэродинамикой.

Австралийская пресса утверждает, что корейский соперник Porsche Boxster получит электрическую систему полного привода, разработанную в сотрудничестве с хорватской фирмой Rimac.

Ближайшей новинкой спецподразделения Hyundai N будет серийный выпуск хот-хэтча i30 N с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Кроме того, в 2020 году корейская фирма обещает запустить продажи 600 экстремальных хэтчбеков i30 N Project C с облегчённым кузовом.

Источник: Evo.co.uk