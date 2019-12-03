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11:47

Новый пикап Hyundai раскрыли на шпионской фотографии

Производство модели Santa Cruz стартует в 2021 году

© Clien
Лиза Будрина
Корейский портал Clien опубликовал первый снимок закамуфлированного пикапа Hyundai Santa Cruz. Обильная маскировка говорит о том, что автомобиль выехал на тесты в серийном кузове.

С момента дебюта одноименного концепта прошло уже более четырех лет, и только недавно в Hyundai поделились первыми подробностями о «товарном» пикапе. Пока для модели заявлена только одна сборочная площадка – завод в штате Алабама. В модернизацию американского предприятия вложат более 400 миллионов долларов, а штат будет расширен. Согласно планам, Santa Cruz встанет на конвейер в 2021 году.

По предварительным данным, в основе пикапа лежит «тележка» Hyundai Tucson следующего поколения. В моторную гамму, скорее всего, войдет мотор объемом 2,5 литра, который работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Основными конкурентами новинки на североамериканском рынке станут Ford Ranger и Honda Ridgeline.

Осенью этого года выяснилось, что для еще не вышедшего пикапа Hyundai подготовили «заряженную» N-версию. Ожидается, что Santa Cruz N может получить по-спортивному настроенную подвеску, обвес и более мощный двигатель. Например, это может быть 275-сильный двухлитровый турбомотор, который устанавливается на Hyundai i30 N.

Источник: Clien