Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России

Уже известно, что на принадлежность к особой серии указывает эмблема «10 лет» на передних крыльях и в салоне Solaris. В список оснащения спецверсии входят хромированная решетка радиатора, 15-дюймовые легкосплавные диски, задние дисковые тормоза, функция регулировки рулевой колонки по вылету, центральный задний подголовник, USB для задних пассажиров, центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине, а также полноразмерное запасное колесо и коврики в салоне.