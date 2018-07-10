Версия Sonata PHEV вскоре поступит в продажу в Китае

Пульс

Седан Hyundai Sonata стал подключаемым гибридом

04d03602346a56d48f4e4159439d0d05a67eb2f0
10 июля 2018

Компания Hyundai начала в Китае прием заказов на седан Sonata PHEV, сообщает портал AutoHome. Подзаряжаемый гибрид способен проехать на электричеcтве, без включения бензинового двигателя, 75 километров.

Длительный тест Hyundai Sonata: часть [первая](https://motor.ru/testdrives/sonatalongp1.htm) и [вторая](https://motor.ru/testdrives/sonatalongp2.htm)

Длительный тест Hyundai Sonata: часть первая и вторая

Под капотом подключаемого гибрида — двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 156 лошадиных сил, работающий по циклу Аткинсона. В паре с ним — электромотор с отдачей 68 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 12,9 киловатт-часа. Она позволяет проехать без включения бензинового двигателя 75 километров.

Внешне подключаемый гибрид можно узнать по особым колесным дискам обтекаемой формы, скрытому выхлопному патрубку, шильдикам Plug-in, а главное — круглому лючку зарядного интерфейса на переднем левом крыле.

Фото: [AutoHome](https://www.autohome.com.cn/news/201807/919593.html)

Фото: AutoHome

Минувшей зимой компания Hyundai представила подзаряжаемую «Сонату» для американского рынка. Но китайская машина отличается от нее более емкой батареей емкостью 12,9 киловатт-часа против 9,8 киловатт-часа у «американки».

1/2
2/2
Фото: [AutoHome](https://www.autohome.com.cn/news/201807/919593.html)

Фото: AutoHome

Фото: [AutoHome](https://www.autohome.com.cn/news/201807/919593.html)

Фото: AutoHome

Выпуск гибридного седана Sonata PHEV для китайского рынка наладят на заводе СП Beijing-Hyundai.

У нас также продается Hyundai Sonata седьмого поколения с внутризаводским обозначением LF: предлагаются машины с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра мощностью 150 и 188 лошадиных сил. Гибридные версии в РФ не продаются. Hyundai Sonata для российского рынка собирают в Калининграде из корейских машинокомплектов. Цены на модель начинаются от 1 275 000 рублей.

Главтюнинг по-корейски

Лучшие спецверсии Hyundai для главного тюнерского праздника

Теги:
HyundaiSonata
Новости по теме
30 марта 2018
В России начали собирать Hyundai Sonata
9 февраля 2018
Гибридные версии Hyundai Sonata получили новую внешность и оборудование
21 сентября 2017
Обновленный Hyundai Sonata для России: два мотора и пять комплектаций
6 июля 2017
Hyundai Sonata вернется в Россию с двумя моторами