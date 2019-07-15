Российский Hyundai Tucson получит новый двигатель

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль текущего года продажи Tucson в России составили 11 403 штук, что на 1 185 машин больше, чем за аналогичный период 2018 года. В прошлом месяце дилеры реализовали 1 958 экземпляров (-359 штук), что позволило модели войти в топ-25 самых продаваемых автомобилей в стране и закрепиться на 23 строчке.