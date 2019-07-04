Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия

В первом полугодии в России было продано 828 750 автомобилей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

С 1 июля в России были возобновлены государственные программы поддержи авторынка, на которые правительство выделило 10 миллиардов рублей. В частности, заработали программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно получить скидку на оплату первоначального взноса в размере 10 процентов.