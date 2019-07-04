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15:16

Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия

По итогам июня в стране реализовали чуть более 150 тысяч новых легковушек

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала статистику продаж легковых и легких коммерческих автомобилей за июнь. В прошлом месяце российский авторынок просел на 3,3 процента, до 151 180 проданных машин.
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По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, второй квартал оказался еще более сложным, чем первый. «Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше, заявилн он. Ясно, что рост рынка в 2019 уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, повторение результата продаж прошлого года».

По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.

В рейтинг из 25 самых популярных моделей на рынке традиционно вошли автомобили, производство которых налажено на российских заводах.

МестоМодельИюнь 2019 годИюнь 2018 годРазница
1.Lada Granta11 6099 1822 427
2.Lada Vesta8 9479 843-896
3.Kia Rio8 2828 808-526
4.Hyundai Solaris6 0236 400-377
5.Hyundai Creta5 9555 768187
6.Volkswagen Polo5 4155 269146
7.Lada Largus4 3813 846535
8.Renault Duster3 5473 996-449
9.Volkswagen Tiguan3 2342 631603
10.Toyota Camry3 0023 203-201
11.Renault Logan2 9953 533-538
12.Skoda Rapid2 6663 194-528
13.Renault Kaptur2 6492 664-15
14.Toyota RAV42 6202 366254
15.Lada XRay2 5672 302265
16.Renault Sandero2 4642 953489
17.Kia Sportage2 3672 956-589
18.Lada 4x42 2732 672-399
19.Kia Optima2 1901 535655
20.Skoda Octavia A72 1902 316-126
21.Nissan Qashqai2 0772 201-124
22.Skoda Kodiaq1 9961 293703
23.Hyundai Tucson1 9582 317-359
24.Kia Soul1 9221 796126
25.Ford Kuga1 8011 075726

В топ-5 крупнейших компаний лишь одна в июне показала положительную динамику. Лидер по объемам продаж, бренд Lada, закончил месяц с результатом в 30 768 проданных машин, что на два процента ниже прошлогоднего показателя. Сократился спрос и на корейские автомобили – Kia и Hyundai показали падение на три и один процент соответственно. На четвертом месте Renault, продажи которого снизились на 12 процентов. Только Volkswagen вышел в плюс: продажи выросли на шесть процентов.

В первом полугодии в России было продано 828 750 автомобилей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

С 1 июля в России были возобновлены государственные программы поддержи авторынка, на которые правительство выделило 10 миллиардов рублей. В частности, заработали программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно получить скидку на оплату первоначального взноса в размере 10 процентов.

Источник: Ассоциация европейского бизнеса
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