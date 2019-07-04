Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, второй квартал оказался еще более сложным, чем первый. «Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше, – заявилн он. – Ясно, что рост рынка в 2019 – уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, – повторение результата продаж прошлого года».
По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
В рейтинг из 25 самых популярных моделей на рынке традиционно вошли автомобили, производство которых налажено на российских заводах.
|Место
|Модель
|Июнь 2019 год
|Июнь 2018 год
|Разница
|1.
|Lada Granta
|11 609
|9 182
|2 427
|2.
|Lada Vesta
|8 947
|9 843
|-896
|3.
|Kia Rio
|8 282
|8 808
|-526
|4.
|Hyundai Solaris
|6 023
|6 400
|-377
|5.
|Hyundai Creta
|5 955
|5 768
|187
|6.
|Volkswagen Polo
|5 415
|5 269
|146
|7.
|Lada Largus
|4 381
|3 846
|535
|8.
|Renault Duster
|3 547
|3 996
|-449
|9.
|Volkswagen Tiguan
|3 234
|2 631
|603
|10.
|Toyota Camry
|3 002
|3 203
|-201
|11.
|Renault Logan
|2 995
|3 533
|-538
|12.
|Skoda Rapid
|2 666
|3 194
|-528
|13.
|Renault Kaptur
|2 649
|2 664
|-15
|14.
|Toyota RAV4
|2 620
|2 366
|254
|15.
|Lada XRay
|2 567
|2 302
|265
|16.
|Renault Sandero
|2 464
|2 953
|489
|17.
|Kia Sportage
|2 367
|2 956
|-589
|18.
|Lada 4x4
|2 273
|2 672
|-399
|19.
|Kia Optima
|2 190
|1 535
|655
|20.
|Skoda Octavia A7
|2 190
|2 316
|-126
|21.
|Nissan Qashqai
|2 077
|2 201
|-124
|22.
|Skoda Kodiaq
|1 996
|1 293
|703
|23.
|Hyundai Tucson
|1 958
|2 317
|-359
|24.
|Kia Soul
|1 922
|1 796
|126
|25.
|Ford Kuga
|1 801
|1 075
|726
В топ-5 крупнейших компаний лишь одна в июне показала положительную динамику. Лидер по объемам продаж, бренд Lada, закончил месяц с результатом в 30 768 проданных машин, что на два процента ниже прошлогоднего показателя. Сократился спрос и на корейские автомобили – Kia и Hyundai показали падение на три и один процент соответственно. На четвертом месте Renault, продажи которого снизились на 12 процентов. Только Volkswagen вышел в плюс: продажи выросли на шесть процентов.
В первом полугодии в России было продано 828 750 автомобилей, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
С 1 июля в России были возобновлены государственные программы поддержи авторынка, на которые правительство выделило 10 миллиардов рублей. В частности, заработали программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно получить скидку на оплату первоначального взноса в размере 10 процентов.