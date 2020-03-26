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11:16

Hyundai обновила кроссовер Tucson. Но не в России

Представлена рестайлинговая модель для китайского рынка

Алексей Носаченко
Компания Beijing Hyundai, совместное предприятие BAIC Motor и Hyundai Motor, вывела на китайский рынок обновленную версию местного Tucson. Локальный кроссовер и так отличается от машин, что продаются на глобальных рынках, в том числе в России, а сейчас лишь подвергся легкой корректировке внешности.

Главное отличие китайского «Туссана» от российского — другое оформление передка с двухэтажной оптикой и массивной решеткой радиатора. У рестайлинга все это сохранилось, но в слегка измененном виде. Например, у решетки появились «усики», как бы поддерживающие фары, по-другому оформлена нижняя часть переднего бампера.

В техническом плане изменений нет. Китайский Hyundai Tucson оснащается турбомотором 1.6 мощностью 177 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом». Привод может быть передним либо полным. В отличие от глобальной модели, в оснащение локального кроссовера входят виртуальная панель приборов и медиасистема с 10,25-дюймовым дисплеем.

А в России с недавнего времени продается спортивная модификация Tucson N Line. Внешне такой кроссовер можно опознать по уникальному рисунку дневных ходовых огней, измененным бамперам, затемненной решетке радиатора и черным элементам экстерьера. «Туссан» в исполнении N Line может быть только полноприводным, с дизелем 2.0 CRDi (185 лошадиных сил) и восьмидиапазонным автоматом.