Hyundai обновила кроссовер Tucson. Но не в России

А в России с недавнего времени продается спортивная модификация Tucson N Line. Внешне такой кроссовер можно опознать по уникальному рисунку дневных ходовых огней, измененным бамперам, затемненной решетке радиатора и черным элементам экстерьера. «Туссан» в исполнении N Line может быть только полноприводным, с дизелем 2.0 CRDi (185 лошадиных сил) и восьмидиапазонным автоматом.