Hyundai обновила кроссовер Tucson. Но не в России

Главное отличие китайского «Туссана» от российского — другое оформление передка с двухэтажной оптикой и массивной решеткой радиатора. У рестайлинга все это сохранилось, но в слегка измененном виде. Например, у решетки появились «усики», как бы поддерживающие фары, по-другому оформлена нижняя часть переднего бампера.
В техническом плане изменений нет. Китайский Hyundai Tucson оснащается турбомотором 1.6 мощностью 177 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом». Привод может быть передним либо полным. В отличие от глобальной модели, в оснащение локального кроссовера входят виртуальная панель приборов и медиасистема с 10,25-дюймовым дисплеем.
А в России с недавнего времени продается спортивная модификация Tucson N Line. Внешне такой кроссовер можно опознать по уникальному рисунку дневных ходовых огней, измененным бамперам, затемненной решетке радиатора и черным элементам экстерьера. «Туссан» в исполнении N Line может быть только полноприводным, с дизелем 2.0 CRDi (185 лошадиных сил) и восьмидиапазонным автоматом.