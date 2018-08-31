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31 августа 16:32

Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson

Обновленный кроссовер для КНР получил «двухэтажный» передок

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На открывшемся в пятницу, 31 августа, автосалоне в Ченгду китайское подразделение Hyundai представило обновленный кроссовер Tucson. Модель уже подверглась рестайлингу в Южной Корее, Европе и США, но китайский вариант получил совершенно иную, брутальную внешность в новом фирменном стиле.

Длительный тест Hyundai Tucson: часть 1, часть 2

Передняя оптика выполнена «двухэтажной». Угловатый передок оформлен по мотивам нового кроссовера Santa Fe и концепт-кара HDC-2 Grandmaster. Хотя есть и свои уникальные особенности: ближний и дальний свет размещен сверху, а обе секции оптики визуально объединены изогнутыми ходовыми огнями.

В задних фонарях появились фирменные «галочки», как у нового «Соляриса» и «Элантры», а сами фонари зрительно объединены горизонтальной светодиодной полосой. Общая длина машины выросла на 65 миллиметров – до 4545 миллиметров.

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Фото: yiche.com

Интерьер в основном повторяет «российский» Tucson после обновления: здесь та же передняя панель и большой экран мультимедийной системы сверху.

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Фото: yiche.com

В деталях при этом есть заметные отличия: это современная мультимедийная система с широкоформатным монитором и «виртуальный щиток» вместо обычных стрелочных приборов. Кроме того, отличается пульт управления климат-контролем и организация мест хранения на центральном тоннеле — перед селектором коробки передач обустроена закрывающаяся ниша.

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Фото: yiche.com

Под капотом — исключительно турбомотор 1.6 T-GDI мощностью 177 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом». Базовый двухлитровый «атмосферник» отправлен в отставку. Привод — как передний, так и полный.

Фото: yiche.com

Производством модели Tucson для китайского рынка занимается совместное предприятие с концерном BAIC Motor — Beijing Hyundai. Продажи обновленного кроссовера начнутся в сентябре.

Продажи обновленного Hyundai Tucson на российском рынке уже начались. В Калининграде кроссовер выпускают с тремя вариантами силовых установок: двухлитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 150 лошадиных сил, 177-сильным турбомотором 1.6 семейства Gamma и двухлитровым дизелем мощностью 185 сил. «Атмосферник» сочетается с «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», турбомотор — с семиступенчатым «роботом», дизель — с новой восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. Цены на новинку начинаются от 1 399 000 рублей.

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