Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson

Передняя оптика выполнена «двухэтажной». Угловатый передок оформлен по мотивам нового кроссовера Santa Fe и концепт-кара HDC-2 Grandmaster. Хотя есть и свои уникальные особенности: ближний и дальний свет размещен сверху, а обе секции оптики визуально объединены изогнутыми ходовыми огнями.

В задних фонарях появились фирменные «галочки», как у нового «Соляриса» и «Элантры», а сами фонари зрительно объединены горизонтальной светодиодной полосой. Общая длина машины выросла на 65 миллиметров – до 4545 миллиметров.