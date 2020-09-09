Появилось видео с финальных испытаний нового Hyundai Tucson

Во время тестов кроссовер продемонстрировал свои возможности на бездорожье, в буксировке тяжёлых прицепов и преодолении небольшого брода. В целом в рамках финальных испытаний системы Tucson подверглись проверке на высоких скоростях на трассе Нюрбургринг, а также на большой высоте в Альпах. Судя по видео, пилоты тестировали работу функции Autohold, помощника при спуске и других электронных систем.
В ролике Tucson предстаёт в тяжёлом камуфляже, несмотря на то, что его внешность уже была полностью рассекречена на официальных изображениях.
Внешность кроссовера радикально изменилась: кроссовер получил решётку радиатора с рисунком из трапециевидных элементов, который плавно переходит в дневные ходовые огни и гранёную выштамповку кузова. В минималистично оформленном салоне расположился 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и цифровая приборная панель.
Видео: Carscoops
Hyundai выпустит два варианта Tucson: в Европе будут продавать версию с короткой колёсной базой, а рынкам Азии и США достанется длиннобазный кроссовер. Европейский вариант встанет на конвейер завода Hyundai в Чехии.
Ожидается, что в моторную гамму войдут 1,6-литровая «турбочетвёрка» мощностью 183 лошадиные силы и прежний 2,0-литровый дизельный мотор, переживший модернизацию. Tucson N Like достанется 2,5-литровый турбированный двигатель мощностью 294 силы и гибридная установка на базе 1,6-литрового мотора.
В России новый Hyundai Tucson может появиться в 2021 году.