Появилось видео с финальных испытаний нового Hyundai Tucson

Во время тестов кроссовер продемонстрировал свои возможности на бездорожье, в буксировке тяжёлых прицепов и преодолении небольшого брода. В целом в рамках финальных испытаний системы Tucson подверглись проверке на высоких скоростях на трассе Нюрбургринг, а также на большой высоте в Альпах. Судя по видео, пилоты тестировали работу функции Autohold, помощника при спуске и других электронных систем.

В ролике Tucson предстаёт в тяжёлом камуфляже, несмотря на то, что его внешность уже была полностью рассекречена на официальных изображениях.

Внешность кроссовера радикально изменилась: кроссовер получил решётку радиатора с рисунком из трапециевидных элементов, который плавно переходит в дневные ходовые огни и гранёную выштамповку кузова. В минималистично оформленном салоне расположился 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и цифровая приборная панель.