Hyundai показал внешность и интерьер нового Tucson

Со сменой поколения Hyundai Tucson получил полностью иное оформление передней части. В том числе новую решетку радиатора с рисунком-сеткой из трапециевидных элементов, объединенную с дневными ходовыми огнями. Фары расположены в крупных отсеках ниже.

Кромка крыши подчеркнута хромированной линией, переходящей в задние стойки, а на дверях видна граненая выштамповка в новом фирменном стиле Parametric Dynamics, ранее уже примененном на седане Elantra. Кроссовер «обут» в 19-дюймовые колеса со сложным ассиметричным дизайном.