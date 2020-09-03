Hyundai показал внешность и интерьер нового Tucson

Со сменой поколения Hyundai Tucson получил полностью иное оформление передней части. В том числе новую решетку радиатора с рисунком-сеткой из трапециевидных элементов, объединенную с дневными ходовыми огнями. Фары расположены в крупных отсеках ниже.
Кромка крыши подчеркнута хромированной линией, переходящей в задние стойки, а на дверях видна граненая выштамповка в новом фирменном стиле Parametric Dynamics, ранее уже примененном на седане Elantra. Кроссовер «обут» в 19-дюймовые колеса со сложным ассиметричным дизайном.
Фото: Hyundai
Объединенные тонкой светодиодной полосой фонари перекликаются формой с рисунком решетки радиатора. Над задней дверью расположен козырек, как у актуальной модели, на крыше – антенна-плавник и рейлинги.
Интерьер новинки Hyundai показал не на снимках, а на дизайнерских эскизах, однако фотошпионам уже удалось заснять салон «живого» кроссовера. Архитектура и наполнение полностью изменились: появилась цифровая приборная панель, а на центральной консоли необычной формы расположился 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Физических элементов управления теперь минимум.
Сообщалось, что новый Tucson превзойдет по габаритам кроссовер третьего поколения, а также выйдет в двух версиях с разной длиной колесной базы. Более крупный вариант будет доступен в Китае, Корее и США; Европе и Средней Азии достанется «короткий» Tucson.
В гамму двигателей кроссовера может войти 2,5-литровый турбомотор Theta III, который будет работать в тандеме с восьмидиапазонным автоматом. Такой мотор станет базовым для рынка США, а в Европе в линейке Tucson может появиться гибридная версия.