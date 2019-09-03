Hyundai Solaris полностью изменится: новые фотографии

Больше всего рестайлинговый седан отличается с кормы: оптика на обновленной модели соединена перемычкой, как на новой «Сонате», номерной знак переместился с бампера на крышку багажника, противотуманный фонарь расположен снизу по центру бампера, появился выраженный фальшь-выхлоп. Новый обвес прибавил седану 25 миллиметров длины, однако колесная база с рестайлингом не изменилась — те же 2600 миллиметров.
Китайские журналисты узнали, что публичный дебют обновленной Verna состоится 5 сентября в столице провинции Сычуань, городе Чэнду. Предсерийный седан уже привезли местному дилеру, однако интерьер новинки замаскирован, поэтому фотографий салона нет.
Топовые комплектации обновленной «Верны» получат светодиодные адаптивные фары, ассистента контроля полосы и систему предотвращения фронтальных столкновений. По слухам, в салоне Verna изменится незначительно: отличить обновленный седан можно будет по увеличенному размеру экрана мультимедийного комплекса.
Единственным силовым агрегатом модели для китайского рынка останется 1,4-литровый 100-сильный «атмосферник». В базовой комплектации мотор будет сочетаться с шестиступенчатой «механикой», а классический «автомат» может дополнить или заменить новая бесступенчатая трансмиссия IVT.
Продажи обновленной «Верны» в Поднебесной начнутся в последнем квартале. О ценах седана после рестайлинга ничего не известно, но серьезного удорожания на падающем рынке не предвидится. Сегодня китайский аналог «Соляриса» стоит около 73 000 юаней (682 тысячи рублей по текущему курсу). Для сравнения, в России цены на базовый Solaris стартуют с 739 тысяч рублей.