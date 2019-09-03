Hyundai Solaris полностью изменится: новые фотографии

Больше всего рестайлинговый седан отличается с кормы: оптика на обновленной модели соединена перемычкой, как на новой «Сонате», номерной знак переместился с бампера на крышку багажника, противотуманный фонарь расположен снизу по центру бампера, появился выраженный фальшь-выхлоп. Новый обвес прибавил седану 25 миллиметров длины, однако колесная база с рестайлингом не изменилась — те же 2600 миллиметров.

Китайские журналисты узнали, что публичный дебют обновленной Verna состоится 5 сентября в столице провинции Сычуань, городе Чэнду. Предсерийный седан уже привезли местному дилеру, однако интерьер новинки замаскирован, поэтому фотографий салона нет.