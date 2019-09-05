Обновлённый Hyundai Solaris: цифровая приборная панель и вариатор

Комплектации и цены на рестайлинговую «Верну» пока не объявлены, но местные СМИ утверждают, что топовые версии новинки получат светодиодные адаптивные фары, ассистента контроля полосы и систему предотвращения фронтальных столкновений. Продажи в Поднебесной запланированы на последний квартал 2019 года.

Что касается российского «Соляриса», то рестайлинг версии для СНГ ожидается в 2020 году. Позаимствует ли обновлённый Solaris внешность китайского аналога или для нашего рынка подготовят альтернативный пакет изменений пока не известно.