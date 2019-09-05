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16:25

Обновлённый Hyundai Solaris: цифровая приборная панель и вариатор

Рестайлинговая версия бестселлера Hyundai дебютировала в Китае

© info.xcar.com.cn
На автосалоне в китайском городе Чэнду состоялась презентация обновлённого Hyundai Verna — модели, известной в России под именем Solaris. Новинка серьёзно изменилась внешне, обзавелась цифровой приборной панелью, медиасистемой с более крупным дисплеем, лишилась мотора 1.6 и получила комплектацию с вариатором.

Обновление экстерьера коснулось почти всех кузовных деталей: у версии 2020 модельного года новые бампера, радиаторная решётка, капот и крышка багажника. Оптика стала светодиодной, номерной знак «переехал» с бампера на багажник, и сзади рестайлинговая Verna стала больше походить на новую «Сонату».

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Фото: info.xcar.com.cn

Хотя обновлённая Verna прибавила в длину 25 миллиметров, стала уже на восемь миллиметров и ниже на 5 миллиметров, пространство в салоне не изменилось. Главные отличия — в оформлении приборной панели и доработке мультимедиасистемы. Нейтральные аналоговые приборы уступили место цифровым рисованным шкалам «а-ля BMW», а экран развлекательного комплекса стал крупнее и теперь слегка выступает над линией торпедо. Судя по площадке около прикуривателя, некоторые версии Verna получат беспроводную зарядку для смартфона.

info.xcar.com.cn

На китайском рынке Verna после обновления будет продаваться с единственным силовым агрегатом — 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 лошадиных сил. В базовом исполнении мотор будет сочетаться с 6-ступенчатой «механикой», а «Верны» с двумя педалями оснастят вариатором собственной разработки.

Комплектации и цены на рестайлинговую «Верну» пока не объявлены, но местные СМИ утверждают, что топовые версии новинки получат светодиодные адаптивные фары, ассистента контроля полосы и систему предотвращения фронтальных столкновений. Продажи в Поднебесной запланированы на последний квартал 2019 года.

Что касается российского «Соляриса», то рестайлинг версии для СНГ ожидается в 2020 году. Позаимствует ли обновлённый Solaris внешность китайского аналога или для нашего рынка подготовят альтернативный пакет изменений пока не известно.