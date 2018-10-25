Подразделение Hyundai N выпустит собственный спорткар

О решении относительно новой модели стало известно от Томаса Шемера, исполнительного вице-президента подразделения высокопроизводительных автомобилей и автоспорта компании Hyundai. «Мы уже работаем над гало-моделью — новым флагманом Hyundai N, — заявил Шемер в интервью AutoRAI.nl — Это будет великолепный автомобиль. Очень экзотический и неожиданный для Hyundai».
По предварительной информации, N- спорткар будет двухместным, со среднемоторной компоновкой и задним приводом. Решение по поводу объемов выпуска новой модели еще не принято.
В начале января текущего года появилась информация о том, что под брендом Genesis будет выпущен суперкар, способный конкурировать с Ferrari и Porsche. Предполагалось, что дизайн автомобиля выполнят в стилистике двухместного купе. В движение заднеприводный суперкар будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя и нескольких электромоторов.