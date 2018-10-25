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15:58

Подразделение Hyundai N выпустит собственный спорткар

Руководство марки одобрило запуск в производство флагманской модели

У спортивного подразделения N компании Hyundai появится собственная самостоятельная модель. Руководство марки одобрило запуск в производство флагманского спорткара, вдохновением для которого станет экспериментальный хот-хэтч RM16 N.

О решении относительно новой модели стало известно от Томаса Шемера, исполнительного вице-президента подразделения высокопроизводительных автомобилей и автоспорта компании Hyundai. «Мы уже работаем над гало-моделью — новым флагманом Hyundai N, — заявил Шемер в интервью AutoRAI.nl — Это будет великолепный автомобиль. Очень экзотический и неожиданный для Hyundai».

Hyundai RM16 N — третий по счету прототип, построенный в рамках проекта Racing Midship. Он оснащён двухлитровой «четверкой» с электрическим турбонагнетателем, выдающей 300 сил, электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения и регулируемым задним спойлером.

По предварительной информации, N- спорткар будет двухместным, со среднемоторной компоновкой и задним приводом. Решение по поводу объемов выпуска новой модели еще не принято.

Шоу-кар RN30 шагнул ещё дальше. Его мотор выдавал уже 380 лошадиных сил и 451 Нм момента, а в конструкции кузова использовался особый пластик, разработанный концерном BASF в качестве альтернативы композитам из углеволокна.

В начале января текущего года появилась информация о том, что под брендом Genesis будет выпущен суперкар, способный конкурировать с Ferrari и Porsche. Предполагалось, что дизайн автомобиля выполнят в стилистике двухместного купе. В движение заднеприводный суперкар будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя и нескольких электромоторов.

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