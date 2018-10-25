Подразделение Hyundai N выпустит собственный спорткар

В начале января текущего года появилась информация о том, что под брендом Genesis будет выпущен суперкар, способный конкурировать с Ferrari и Porsche. Предполагалось, что дизайн автомобиля выполнят в стилистике двухместного купе. В движение заднеприводный суперкар будет приводить гибридная силовая установка, состоящая из бензинового двигателя и нескольких электромоторов.