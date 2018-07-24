Кроссовер предложат с 8-диапазонной АКП

Пульс

Стали известны сроки появления в России обновленного Hyundai Tucson

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24 июля 2018

Стали известны сроки появление в России обновленного Hyundai Tucson. Продажи кроссовера начнутся в августе, а моторная гамма модели будет состоять из бензинового «атмосферника», турбомотора, а также двухлитрового дизеля. Цены и подробное описание комплектаций появится ближе к началу продаж.

Длительный тест Hyundai Tucson: [часть 1](https://motor.ru/testdrives/tucson.htm), [часть 2](https://motor.ru/testdrives/tucsonlong2.htm)

Длительный тест Hyundai Tucson: часть 1, часть 2

От предшественника обновленный Hyundai Tucson можно отличить по измененным бамперам, решетке радиатора и светодиодной головной оптике. Помимо этого, для кроссовера доступны новые колесные диски, а в салоне — иная приборная панель с новым экраном мультимедийной системы.

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Как и прежде Hyundai Tucson будет оснащаться 2,0-литровым атмосферным двигателем и турбомотором семейства Gamma объемом 1,6 литра. Отдача агрегатов составит 150 и 177 лошадиных сил соответственно. «Атмосферник» будет сочетаться с «механикой» или шестидиапазонным «автоматом», турбомотор — семиступенчатым «роботом». Дизельный мотор объемом два литра и мощностью 185 сил будет работать в паре с новой восьмидиапазонной автоматической трансмиссией.

Дорестайлинговый Tucson предлагается в шести комплектациях по цене от 1 369 000 рублей. Самый дорогой варианта — с дизелем 2.0 — оценен минимум в 1 869 000 рублей.

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