Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30

Новинка оснащена той же силовой установкой, что и «горячий» хэтчбек i30. Под капотом автомобиля расположена двухлитровая бензиновая «турбочетверка», которая выдает 250 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента (378 Нм в режиме кратковременного увеличения мощности overboost). Двигатель переднеприводного фастбека работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки при переключении «вниз».

Для модели предлагается спорт-пакет Performance Package, с которым отдача мотора возрастет до 275 лошадиных сил. Также такой автомобиль получит электронноуправляемый дифференциал повышенного трения, активную выпускную систему, более мощные тормоза и 19-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero.