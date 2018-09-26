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13:08

Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30

Новая модель будет конкурировать с Octavia RS

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Компания Hyundai представила новую «заряженную» модель – i30 Fastback N. Мировая премьера автомобиля, способного конкурировать со Skoda Octavia RS, состоится на моторшоу в Париже.

Новинка оснащена той же силовой установкой, что и «горячий» хэтчбек i30. Под капотом автомобиля расположена двухлитровая бензиновая «турбочетверка», которая выдает 250 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента (378 Нм в режиме кратковременного увеличения мощности overboost). Двигатель переднеприводного фастбека работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки при переключении «вниз».

Для модели предлагается спорт-пакет Performance Package, с которым отдача мотора возрастет до 275 лошадиных сил. Также такой автомобиль получит электронноуправляемый дифференциал повышенного трения, активную выпускную систему, более мощные тормоза и 19-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero.

Базовый вариант Hyundai i30 Fastback N наберет «сотню» за 6,4 секунды. Со спорт-пакетом – за 6,1 секунды. Максимальная скорость у обеих машин одинаковая – 250 километров в час.

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Помимо этого, «заряженный» фастбек имеет пять режимов работы управляющей электроники, полностью отключаемую систему стабилизации и мультимедийную систему, на экран которой можно вывести показания мощности, момента, давления наддува, а также продольных и поперечных ускорений в реальном времени.

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Хэтчбек i30 N, дебютировавший в прошлом году, может набирать «сотню» за 6,2 секунды. Тогда же руководитель спортивного подразделения Hyundai N Альберт Бирман заявил, что в будущем «заряженные» модели корейского автопроизводителя будут оснащаться полным приводом. Тестирование прототипов таких машин уже началось.

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