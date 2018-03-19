Hyundai не будет лишать владельцев хот-хэтча i30 N гарантии за участие в трек-днях

Компания Hyundai объявила о том, что не будет лишать владельцев «заряженных» хэтчбеков i30 N гарантии за участие в трек-днях. Об этом сообщает издание Wheels.

Производитель объявил, что пятилетняя гарантия на автомобиль сохранится в любом случае – даже если на хот-хэтч будут установлены слики и машину станут использовать очень интенсивно. Единственное исключение – i30 N должен участвовать только в любительских трек-днях и не выезжать на старт настоящих гоночных соревнований.

Hyundai i30 N – первый хот-хэтч южнокорейского производителя. Созданием модели руководил бывший главный инженер BMW M GmbH Альберт Бирман. Во время разработки машина проехала по Нюрбургрингу свыше 10 тысяч километров.

Хот-хэтч оснащается 250- или 275-сильным двухлитровым турбомотором (более мощный вариант – с опциональным спорт-пакетом), шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки при переходе «вниз», активной подвеской, дифференциалом повышенного трения, спортивным выпуском и системой изменения режимов работы управляющей электроники.

С нуля до «сотни» i30 N ускоряется за 6,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

В Европе хот-хэтч стоит от 30,9 тысячи евро.

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