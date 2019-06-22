Nissan сделал электрический фургон для мороженого

Ice Cream Van способен проехать на одной зарядке до 200 километров пути. В фургоне установлено два блока ROAM на 1,4 кВт·ч – каждый из них может генерировать пиковую мощность до 1 кВт. Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В (зарядка займёт около часа), так и от солнечных батарей на крыше фургона (от 2 до 4 часов). Мороженое подаётся из специального люка в борту фургона, продавец при этом стоит рядом с автомобилем, а не в нём.