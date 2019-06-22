Nissan сделал электрический фургон для мороженого

Большинство фургонов для мороженого имеют дизельные двигатели, от которых работает и холодильная установка, поэтому на стоянке автомобиль остаётся заведённым. Это приводит к большому количеству вредных выбросов, поэтому в некоторых городах Великобритании уже задумались над тем, чтобы либо запретить такие автомобили, либо обложить их дополнительными налогами, что неизбежно отразится на стоимости лакомства.
Nissan придумал решение данной проблемы, позволяющее обойтись без повышения цен и сократить вредные выбросы в атмосферу. Прототип электрического фургона Nissan e-NV200 Ice Cream Van построен на базе модели лёгкого коммерческого электромобиля e-NV200. Его электромотор питается от аккумуляторной батареи на 40 кВт·ч, а всё внутреннее оборудование – от блока литий-ионных аккумуляторных батарей системы ROAM.
Ice Cream Van способен проехать на одной зарядке до 200 километров пути. В фургоне установлено два блока ROAM на 1,4 кВт·ч – каждый из них может генерировать пиковую мощность до 1 кВт. Подзаряжать блоки можно как от домашней электросети напряжением 230 В (зарядка займёт около часа), так и от солнечных батарей на крыше фургона (от 2 до 4 часов). Мороженое подаётся из специального люка в борту фургона, продавец при этом стоит рядом с автомобилем, а не в нём.
Таким образом, он не отделён от покупателей высоким прилавком и может находиться с ними, так сказать, лицом к лицу. За мороженое можно расплатиться наличными, а также банковской картой или смартфоном через бесконтактный терминал. Вместо динамиков, из которых обычно звучит привлекающая покупателей музыка, на концепте установлена кнопка, генерирующая твит с точными координатами местоположения фургона, которые можно посмотреть в приложении для смартфона What3Words.
What3Words делит мир на квадраты размером 3 х 3 метра, каждому из которых присваивается свое название из трёх слов. Таким образом, потребители могут без труда найти фургон с мороженым даже в парке или на набережной, где обычные адреса не применимы. Благодаря тому, что e-NV200 может не только потреблять энергию из сети, но и отдавать её обратно, владельцы фургонов могут получать дополнительную прибыль зимой, когда мороженое менее востребовано.