В семействе электрокаров Volkswagen ID появился грузовой фургон

Внешне ID Buzz Cargo повторяет прошлогодний пассажирский прототип I.D. Buzz. Однако у фургона чуть больше длина — 5048 миллиметров против 4942 миллиметров. По данным Volkswagen, электрокар может перевозить грузы массой до 800 килограммов.
Полноприводный фургон оснащен двумя электромотора, суммарная отдача которых составляет 201 лошадиную силу. Блок аккумуляторов емкостью от 48 до 111 киловатт-часов позволяет ID Buzz Cargo проезжать на одной зарядке до 550 километров. Питаясь от солнечной панели, установленной на крыше, фургон может проехать еще около 15 километров.
Прототип укомплектован тремя сиденьями, системой автономного управления ID Pilot, 20-дюймовыми колесными дисками, планшетом, выполняющим роль дисплея информационно-развлекательной системы и проекционной приборной панелью с поддержкой дополненной реальности.
По предварительной информации, серийная версия ID Buzz выйдет на рынок в 2022 году. Минивэн выполнят по мотивам классической модели Microbus, он получит просторный салон и систему автономного управления. Всего Volkswagen представил три электрических прототипа, дающих представление о том, какими будут серийные электромобили марки: хэтчбек I.D., кроссовер I.D. Crozz и минивэн I.D. Buzz. Первая из этих машин встанет на конвейер в 2019 году.