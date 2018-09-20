Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
12:20

В семействе электрокаров Volkswagen ID появился грузовой фургон

Компания представила коммерческую версию электрического минивэна ID Buzz

Поделиться

На Международной выставке коммерческого транспорта в Ганновере компания Volkswagen представила грузовую версию электрического минивэна ID Buzz. Новинка получила приставку Cargo к названию и самый большой запас хода из всего ID-семейства.

Внешне ID Buzz Cargo повторяет прошлогодний пассажирский прототип I.D. Buzz. Однако у фургона чуть больше длина — 5048 миллиметров против 4942 миллиметров. По данным Volkswagen, электрокар может перевозить грузы массой до 800 килограммов.

Полноприводный фургон оснащен двумя электромотора, суммарная отдача которых составляет 201 лошадиную силу. Блок аккумуляторов емкостью от 48 до 111 киловатт-часов позволяет ID Buzz Cargo проезжать на одной зарядке до 550 километров. Питаясь от солнечной панели, установленной на крыше, фургон может проехать еще около 15 километров.

Прототип укомплектован тремя сиденьями, системой автономного управления ID Pilot, 20-дюймовыми колесными дисками, планшетом, выполняющим роль дисплея информационно-развлекательной системы и проекционной приборной панелью с поддержкой дополненной реальности.

По предварительной информации, серийная версия ID Buzz выйдет на рынок в 2022 году. Минивэн выполнят по мотивам классической модели Microbus, он получит просторный салон и систему автономного управления. Всего Volkswagen представил три электрических прототипа, дающих представление о том, какими будут серийные электромобили марки: хэтчбек I.D., кроссовер I.D. Crozz и минивэн I.D. Buzz. Первая из этих машин встанет на конвейер в 2019 году.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...