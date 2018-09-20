В семействе электрокаров Volkswagen ID появился грузовой фургон

Внешне ID Buzz Cargo повторяет прошлогодний пассажирский прототип I.D. Buzz. Однако у фургона чуть больше длина — 5048 миллиметров против 4942 миллиметров. По данным Volkswagen, электрокар может перевозить грузы массой до 800 килограммов.

Полноприводный фургон оснащен двумя электромотора, суммарная отдача которых составляет 201 лошадиную силу. Блок аккумуляторов емкостью от 48 до 111 киловатт-часов позволяет ID Buzz Cargo проезжать на одной зарядке до 550 километров. Питаясь от солнечной панели, установленной на крыше, фургон может проехать еще около 15 километров.