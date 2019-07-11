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11:37

Интерьер электрического Volkswagen ID.3 показали на видео

Хэтчбек получит цифровую приборку и голосового помощника

Компания Volkswagen опубликовала видеоролик, в котором частично рассекретила дизайн интерьера электрического хэтчбека ID.3. В частности, там можно увидеть установленную на рулевой колонке цифровую приборку и дисплей информационно-развлекательной системы.

На виртуальном щитке будут отображаться скорость, данные о работе электронных систем безопасности, подсказки навигационной системы и выбранный режим работы трансмиссии. Её селектор расположен справа от дисплея и представляет собой небольшой поворотный рычажок с отдельной кнопкой паркинга. Управление всеми функциями автомобиля вынесено на центральный экран, под ним расположен сенсорный ползунок регулировки температуры и кнопки быстрого доступа к настройкам климатической установки, ассистирующих систем и выбору режимов движения. Кроме того, частью Volkswagen ID.3 станет голосовой помощник, понимающий естественную речь и активирующийся при запросе Hello ID.

Архитектурой приборной панели Volkswagen ID.3 очень похож на концепт Seat el-Born. У «испанца» та же цифровая «приборка» и аналогичный центральный дисплей.
Видео: Volkswagen Österreich

По данным на начало июня, Volkswagen получил более 30 тысяч предзаказов на электрический хэтчбек. Оформить заявку можно в 29 странах Европы, но только на одну версию — ID.3 First Edition с батареей емкостью 55 киловатт-часов и предоплаченными две тысячи киловатт-часами на зарядных станциях IONITY и общественных терминалах, подключенных к сети We Charge.

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