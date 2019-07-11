Интерьер электрического Volkswagen ID.3 показали на видео

На виртуальном щитке будут отображаться скорость, данные о работе электронных систем безопасности, подсказки навигационной системы и выбранный режим работы трансмиссии. Её селектор расположен справа от дисплея и представляет собой небольшой поворотный рычажок с отдельной кнопкой паркинга. Управление всеми функциями автомобиля вынесено на центральный экран, под ним расположен сенсорный ползунок регулировки температуры и кнопки быстрого доступа к настройкам климатической установки, ассистирующих систем и выбору режимов движения. Кроме того, частью Volkswagen ID.3 станет голосовой помощник, понимающий естественную речь и активирующийся при запросе Hello ID.