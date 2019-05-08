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16:37

Volkswagen начал принимать заказы на еще не вышедший электрический хэтчбек

Первой на рынок выйдет версия ID.3 1st

Компания Volkswagen открыла в Европе прием предзаказов на электрический хэтчбек ID.3. Покупателям предложена «приветственная» версия под названием 1st со средней батареей и ценой менее 40 тысяч евро (2,9 миллиона рублей). Тираж составит 30 000 экземпляров.
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Как говорят в Volkswagen, модель ID.3 открывает новую важную главу в истории марки после Beetle и Golf. Об этом говорит цифра в названии, которая также указывает на принадлежность модели к третьему размерному классу (С) по европейской классификации. Буквы ID компания связывает с интеллектуальным дизайном, индивидуальностью и продвинутыми технологиями.

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В цену Volkswagen ID.3 First Edition включены 2000 киловатт-часов на зарядных станциях IONITY и общественных терминалах, подключенных к сети We Charge.

Заказы на электрокар начали принимать в 29 странах Европы. Наиболее важными для модели рынками Volkswagen считает Норвегию, Германию, Нидерланды, Францию, Великобританию и Австрию. В среднем в год планируется продавать не менее 100 тысяч экземпляров ID.3. Для оформления заявки необходимо внести депозит в размере одной тысячи евро, хотя подтвердить заказ Volkswagen сможет только в апреле 2020 года. До этого момента депозит можно забрать. Поставки машины клиентам начнутся в середине следующего года.

Volkswagen ID.3 будет оснащаться электромотором мощностью 170 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи зависит от модификации и составляет 48, 55 или 62 киловатт-часа. Запас хода на одной зарядке — 330, 420 и 550 километров по циклу WLTP соответственно. Начальная версия ID.3 будет стоить менее 30 тысяч евро.

Позднее в линейке ID. появятся кроссоверы, минивэн, багги и седан.

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