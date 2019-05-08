Volkswagen начал принимать заказы на еще не вышедший электрический хэтчбек

Заказы на электрокар начали принимать в 29 странах Европы. Наиболее важными для модели рынками Volkswagen считает Норвегию, Германию, Нидерланды, Францию, Великобританию и Австрию. В среднем в год планируется продавать не менее 100 тысяч экземпляров ID.3. Для оформления заявки необходимо внести депозит в размере одной тысячи евро, хотя подтвердить заказ Volkswagen сможет только в апреле 2020 года. До этого момента депозит можно забрать. Поставки машины клиентам начнутся в середине следующего года.