Volkswagen решил побить 20-летний рекорд Гудвуда

«В Гудвуде мы хотим показать, что электрическая силовая установка ID.R способна поставить спортпрототип в один ряд с болидом Формулы 1, — говорит директор Volkswagen Motorsport Свен Смеетс — Но в конечном счете сможет Ромен Дюма побить рекорд Ника Хайдфельда или нет будет зависеть от погоды в эти выходные». Именно погода и состояние трассы станут главными проблемами инженеров и пилота, так как сейчас «трудно оценить уровень сцепления покрышек с полотном во время заезда».