Volkswagen решил побить 20-летний рекорд Гудвуда

«В Гудвуде мы хотим показать, что электрическая силовая установка ID.R способна поставить спортпрототип в один ряд с болидом Формулы 1, — говорит директор Volkswagen Motorsport Свен Смеетс — Но в конечном счете сможет Ромен Дюма побить рекорд Ника Хайдфельда или нет будет зависеть от погоды в эти выходные». Именно погода и состояние трассы станут главными проблемами инженеров и пилота, так как сейчас «трудно оценить уровень сцепления покрышек с полотном во время заезда».
Ник Хайдфельд установил рекорд Гудвуда в 1999 году. Немецкий автогонщик выступал на болиде McLaren-Mercedes MP4/13, оснащенном 780-сильным V10. Отдача установки Volkswagen ID.R составляет 680 сил и 650 Нм. Время разгона до первой «сотни» — 2,25 секунды.
Поставщиком шин для ID.R выступит Michelin: компания предоставит для заезда очень мягкие гоночные покрышки, которые позволят обеспечить максимальный зацеп. Учитывая протяженность трассы, Volkswagen установит на спортпрототип более компактную литий-ионную батарею, а также подкорректирует систему управления электропитанием. По словам технического директора Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демезона, в Гудвуде важны максимальная мощность и минимальная масса.
В июне этого года Volkswagen ID.R установил новый рекорд Нюрбургринга для батарейных автомобилей. Он проехал трассу за 6 минут 05,336 секунды, что на 40,564 секунды быстрее достижения китайского электрического суперкара Nio EP9. Годом ранее ID.R стал самым быстрым на «Пайкс-Пике»: спортпрототип на целых 16 секунд улучшил рекорд Себастьена Лёба на Peugeot 208 T16.