Иранский конкурент Lada Vesta обрел оригинальный турбомотор

Моторная гамма седана расширяется несмотря на западные санкции

В Иране дебютировал одноклассник Lada Vesta с собственным турбомотором. На выставке в Ширазе компания Iran Khodro показала топ-версию модели Tara. Изменений по экстерьеру и интерьеру нет, но начинка другая: особенностью версии V4 является турбомотор иранского производства в связке с классическим 6-ступенчатым автоматом. Силовой агрегат объёмом 1,65 литра развивает 160 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента, укладываясь в экостандарт «Евро-6».