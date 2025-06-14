Иранский конкурент Lada Vesta обрел оригинальный турбомотор

Иранский конкурент Lada Vesta обрел оригинальный турбомоторМоторная гамма седана расширяется несмотря на западные санкции
Седан IKCO Tara основан на Peugeot 301 образца 2012 года, а турбомотор EFP-TC представляет собой развитие французского четырёхцилиндрового двигателя Peugeot TU5. Однако в Иране постепенно совершенствуют силовой агрегат: например, конфигурация 2015 года соответствовала «Евро-5» и была менее производительной (150 л.с. и 215 Нм).
В России седан ICKO Tara хотели продавать в 2022 году, причём речь шла о богатых комплектациях с аналогичным 1,65-литровым «атмосферником» и автоматом. Популярными иранские автомобили у нас не стали. По оценкам журналистов, турбоверсия ICKO Tara окажется дороже и будет стоить 1,25 миллиарда риалов (30 тысяч долларов).
Новые требования властей Ирана вынуждают автопроизводителей инвестировать в новые системы безопасности и комфорта. Например, на той же выставке в Ширазе показали рамный пикап Zamyad родом из 1970 года, дополненный системами контроля полосы и автоматического торможения.