Новости
Опубликовано 14 июня 2025, 12:34
1 мин.

Иранский конкурент Lada Vesta обрел оригинальный турбомотор

Моторная гамма седана расширяется несмотря на западные санкции
В Иране дебютировал одноклассник Lada Vesta с собственным турбомотором. На выставке в Ширазе компания Iran Khodro показала топ-версию модели Tara. Изменений по экстерьеру и интерьеру нет, но начинка другая: особенностью версии V4 является турбомотор иранского производства в связке с классическим 6-ступенчатым автоматом. Силовой агрегат объёмом 1,65 литра развивает 160 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента, укладываясь в экостандарт «Евро-6».
Иранский конкурент Lada Vesta обрел оригинальный турбомотор
© khodrobank.com
Сергей Ильин
Сергей Ильин
Читайте на тему:
На чем ездят в странах под санкциями?

Седан IKCO Tara основан на Peugeot 301 образца 2012 года, а турбомотор EFP-TC представляет собой развитие французского четырёхцилиндрового двигателя Peugeot TU5. Однако в Иране постепенно совершенствуют силовой агрегат: например, конфигурация 2015 года соответствовала «Евро-5» и была менее производительной (150 л.с. и 215 Нм).

Иранский конкурент Lada Vesta обрел оригинальный турбомотор

© khodrobank.com

В России седан ICKO Tara хотели продавать в 2022 году, причём речь шла о богатых комплектациях с аналогичным 1,65-литровым «атмосферником» и автоматом. Популярными иранские автомобили у нас не стали. По оценкам журналистов, турбоверсия ICKO Tara окажется дороже и будет стоить 1,25 миллиарда риалов (30 тысяч долларов).

Читайте на тему:
Иранский пикап Zamyad из 1970-х обрел современные системы безопасности

Новые требования властей Ирана вынуждают автопроизводителей инвестировать в новые системы безопасности и комфорта. Например, на той же выставке в Ширазе показали рамный пикап Zamyad родом из 1970 года, дополненный системами контроля полосы и автоматического торможения.

Источник:Khodro Bank
Автор:Сергей Ильин
Тег:
#Иран