В России ожидают возрождения нелегальных автосервисов

Повышение налогов в первую очередь коснется официальных дилеров и крупных сервисных центров, которые являются ответственными налогоплательщиками. При этом основной удар ощутят небольшие фирмы с оборотом более 60 миллионов рублей, работающих по системе упрощенного налогообложения. Таким компаниям придется платить НДС, что существенно скажется на финансовой нагрузке. В результате некоторые игроки рынка выберут режим возвращения налога с продаж или «пять процентов с оборота».