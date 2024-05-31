В России ожидают возрождения нелегальных автосервисов

В России ожидают возрождения нелегальных автосервисовНа рынке появится множество неофициальных сервисных услуг
Повышение налогов в первую очередь коснется официальных дилеров и крупных сервисных центров, которые являются ответственными налогоплательщиками. При этом основной удар ощутят небольшие фирмы с оборотом более 60 миллионов рублей, работающих по системе упрощенного налогообложения. Таким компаниям придется платить НДС, что существенно скажется на финансовой нагрузке. В результате некоторые игроки рынка выберут режим возвращения налога с продаж или «пять процентов с оборота».
Григорьев считает, что властям необходимо выявлять нелегально работающие автосервисы, а также народные «гаражи» и «серые» мастерские. Прекращение деятельности подобных фирм приведет к увеличению собираемости налогов и позволит создать прозрачную конкурентную среду на рынке.
В середине марта в России в очередной раз предлагали отменить транспортный налог. Депутаты заявили, что ввести изменения в законодательство можно будет в 2025 году.