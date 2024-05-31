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Новости
Опубликовано 31 мая 2024, 15:39
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В России ожидают возрождения нелегальных автосервисов

На рынке появится множество неофициальных сервисных услуг
Из-за «налоговой донастройки» в России появится много нелегальных автосервисов. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» сообщил вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Григорьев. По мнению специалиста, новые требования приведут к тому, что многие станции технического обслуживания будут вынуждены работать по «серым» схемам, избегая правового поля.
В России ожидают возрождения нелегальных автосервисов
© Freepik
Анастасия Мельник

Повышение налогов в первую очередь коснется официальных дилеров и крупных сервисных центров, которые являются ответственными налогоплательщиками. При этом основной удар ощутят небольшие фирмы с оборотом более 60 миллионов рублей, работающих по системе упрощенного налогообложения. Таким компаниям придется платить НДС, что существенно скажется на финансовой нагрузке. В результате некоторые игроки рынка выберут режим возвращения налога с продаж или «пять процентов с оборота».

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Григорьев считает, что властям необходимо выявлять нелегально работающие автосервисы, а также народные «гаражи» и «серые» мастерские. Прекращение деятельности подобных фирм приведет к увеличению собираемости налогов и позволит создать прозрачную конкурентную среду на рынке.

В середине марта в России в очередной раз предлагали отменить транспортный налог. Депутаты заявили, что ввести изменения в законодательство можно будет в 2025 году.

Источник:«Газета.ру»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Авторынок