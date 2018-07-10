В Гудвуде дебютирует первый индийский гиперкар

Компания Vazirani Automotive, базирующаяся в Мумбаи, привезет на Фестиваль скорости в Гудвуде прототип первого индийского гиперкара. Тизер машины, которая получит название Shul и будет оснащаться электрической силовой установкой с микротурбогенератором, опубликован на канале производителя в YouTube.

По данные Overdrive.in, дизайн Vazirani Shul разработан совместно с Кадзунори Ямаути, создателем серии видеоигр Gran Turismo. В ролике видно, что гиперкар получит агрессивную аэродинамику в духе Koenigsegg и Hennessey, а также кузовные панели из углеродного волокна.

Видео с YouTube-канала Vazirani Automotive.

Информации о силовой установке нет, но аналогичное решение — микротурбина вместо генератора — ранее использовалось китайской компанией Techrules на суперкаре Ren и его трековой модификации RS.

Эскиз Vazirani Shul

Топовая версия Techrules Ren оснащается шестью электромоторами, двумя турбинами , работающими на дизельном топливе, а также блоком батарей емкостью 32 киловатт-часа. Суммарная отдача установки составляет 1305 сил и 2340 Нм крутящего момента. На разгон до «сотни» суперкар тратит 2,5 секунды, а его максимальная скорость равна 320 километрам в час.