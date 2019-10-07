В одном месте собрали рекордное число мотоциклов Indian

Рекордный заезд вошел в Книгу Гиннесса как самый массовый парад мотоциклов Indian. По правилам участники должны были выстроиться в колонну, чтобы расстояние между мотоциклами не превышало три длины транспортного средства, и проехать таким образом 3,2 километра на скорости не более 16 километров в час.

По данным газеты Arkansan Online, первую попытку участники провалили и лишь со второй смогли выполнить все условия и проехать в колонне более 5,4 километра. При этом некоторые из мотоциклистов преодолели более 700 километров, чтобы добраться в Хот-Спрингс и помочь установить рекорд. Предыдущее достижение — 274 мотоцикла — было зафиксировано в 2017 году в Миннесоте.