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18:20

В одном месте собрали рекордное число мотоциклов Indian

В параде приняли участие более 650 владельцев

Американские владельцы мотоциклов Indian установили новый рекорд Книги Гиннесса по самому массовому мотопараду. В городке Хот-Спрингс штата Арканзас организаторам заезда удалось собрать 651 мотоцикл и побить достижение 2017 года, когда в колонне проехали 274 участника.

Рекордный заезд вошел в Книгу Гиннесса как самый массовый парад мотоциклов Indian. По правилам участники должны были выстроиться в колонну, чтобы расстояние между мотоциклами не превышало три длины транспортного средства, и проехать таким образом 3,2 километра на скорости не более 16 километров в час.

По данным газеты Arkansan Online, первую попытку участники провалили и лишь со второй смогли выполнить все условия и проехать в колонне более 5,4 километра. При этом некоторые из мотоциклистов преодолели более 700 километров, чтобы добраться в Хот-Спрингс и помочь установить рекорд. Предыдущее достижение — 274 мотоцикла — было зафиксировано в 2017 году в Миннесоте.

В сентябре Ford установил новый мировой рекорд, организовав самый масштабный парад «Мустангов» в истории. На территории испытательного полигона в бельгийском Ломмеле удалось собрать 1326 спорткупе. Автомобили не только проехали в колонне, но и приняли участие в специальной «хореографической» постановке.